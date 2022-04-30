انت الان تتابع خبر محاكمة جوني ديب.. آمبر هيرد ترتدي نفس ملابسه في جلسات المحاكمة بينهما والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل الكبير بين جميع المتابعين بخصوص أزمة جوني ديب مع زوجته السابقة آمبر هيرد، وذلك بعدما قام العالمي برفع دعوى قضائية على زوجته السابقة، وهو الذي اتهمها بأنها شهرت به، حيث تعد في الوقت الحالي هي القضية الأشهر داخل محاكم كاليفورنيا في الوقت الحالي.

محاكمة جوني ديب

وحرص المتابعون على وصف ما حدث بين الثنائي بالحرب النفسية، وذلك على حب ما انتشر بين جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة أنه تم تصوير المقاطع من داخل المحكمة، وحرص الجميع على تداولها على نطاق كبير، وظهرت الكثير من الألاعيب النفسية والكثير من ردود الأفعال الخاصة بالثنائي عليهما أثناء المحاكمة.

[جوني ديب وآمبر هيرد]



ارتداء آمبر هيرد نفس ملابس جوني ديب

وانتشرت حالة من الجدل الكبير مؤخراً، بعد ظهور آمبر هيرد وهي ترتدي نفس الملابس الخاصة بجوني ديب التي ظهر بها في الجلسة التي سبقتها، وذلك أثناء حضورها جلسات المحاكمة بينهما، وأيضاً فسر عدد من المتابعون أن هذا يأتي ضمن حرب أمبر هيرد النفسية على طليقها ديب، وهي تتبع كل هذه الاستراتيجيات حتى توتره نفسيته، وهذا بغرض كسب القضية التي رفعتها ضده.

[جوني ديب وآمبر هيرد]



هيرد ارتدت بدلة لونها رمادي

وأطلت هيرد وهي ترتدي بدلة ذات اللون الرمادي، وهذا بعد أن ظهر بها ديب في اليوم السابق وجاءت بنفس اللون، وهي أيضاً اختارت تسريحة ذيل حصان في شعرها، وذلك بعدم ظهر بها أيضاً زوجها السابق ديب في المحاكمات.

[جوني ديب وآمبر هيرد]

