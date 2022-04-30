انت الان تتابع خبر موسم جدة يتصدر حديث السعوديين وهذا ما سيحدث والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تستعد منطقة "جدة آرت بروميناد" إحدى المناطق الرئيسة التسع لموسم جدة 2022، لاستقبال زوّارها في الثاني من شهر مايو مع أول أيام عيد الفطر المبارك، لمدة 3 أيام متتالية، حيث يعد الحدث الأضخم على مستوى مواسم المملكة العربية السعودية.

وتزامنا مع عطلة عيد الفطر المبارك، يفتتح الفنان المصري محمد رمضان يوم 3 مايو/ أيار حفلات موسم جدة 2022، ثم تتوالى الحفلات مع الفنان العراقي ماجد المهندس يوم 4 مايو/ أيار وفنان العرب محمد عبده يوم 6 مايو/ أيار.

وعلى طول 1.2 كم على شاطئ البحر الأحمر، ستحتضن منطقة "جدة آرت بروميناد" العديد من الفعاليات المنوّعة كعروض الدرونز، والألعاب النارية التي ستنير سماء جدة على مدى 60 يوماً متتابعة، بالاضافة الى العروض المتجولة، ومسارح للعروض الحية المتنوعة.

وأصدرت إدارة موسم جدة 2022 الكتيّب التعريفي الخاص بموسم جدة، في 256 صفحة معلومات تعريفية شاملة عن مناطق ومواقع فعاليات الموسم، والعروض التي ستُقام فيها، سواءً ترفيهية، أو معارض عالمية، أو تجارب تفاعلية، أو مطاعم ومتاجر وبازارات متنوعة، وغيرها، وذلك من خلال الموقع الرسمي للموسم.

ويُعد كُتيّب موسم جدة 2022 دليلاً شاملاً لجميع مواقع وفعاليات وعروض موسم جدة، مما يُسهّل على زوّار الموسم رحلة البحث عن مواقع الفعاليات التي يُفضّلونها، بما يُمكّنهم من وضع خططهم اليومية لزيارتها، وتنظيم أوقاتهم طوال الموسم للاستمتاع بالفعاليات والتجارب المنوعة التي ستشهدها جدة.