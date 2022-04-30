العمرة السبب.. أحمد حسن يعود لزوجته زينب بعد شهر واحد من الانفصال

ابو ظبي - احمد الجزار - عقب شهر واحد من انفصال اليوتيوبرز أحمد حسن وزينب، أعلن الثنائي عودتهما مُجددًا، خلال التقائهما بالسعودية لأداء فريضة العمرة، بالمملكة العربية السعودية.

ونشر أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو وثق رحلتهما، مؤكدًا أنه قرر السفر لأداء العمرة بعدما علم برغبة الأخيرة في الأمر، ليقرر مفاجأتها بهذا الأمر: «قولتلها تعالي نروح يمكن حياتنا تتحسن ونرجع، ووافقت، وجت من مصر وأنا كمان جيت من تركيا، واتقابلنا في الإمارات وهنروح نعمل عمرة سوا».

وظهر الثنائي سويًا في المطار، مؤكدين أن نتيجة العُمرة ستكون تغييرا جذريا بحياتهما.

انفصال أحمد حسن وزينب

وأعلن اليوتيوبر أحمد حسن، نهاية الشهر الماضي، انفصاله، عن زوجته زينب، بعدما نشر صورة جمعته بها، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلق أحمد حسن على الصورة قائلا: «قدر الله وما شاء فعل، بعد 4 سنين زواج كانوا أسعد 4 سنين في حياتي، وربنا رزقنا بطفلين زي القمر، قررنا الانفصال بشكل رسمي وبهدوء ودون أي خلافات».

تفاصيل انفصال أحمد حسن وزينب

وعلى الجانب الآخر، أكدت زينب انفصالها حينها، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما قامت بنشر صور تجمعهما، معلقة: «طبعا أنا مش عارفة أبدأ إزاي أو منين، بس اللي حابة أقوله إنك صديق الكفاح وكنت أغلى وأحلى حاجة حصلت في حياتي، خلي بالك من نفسك، وبكل هدوء وأدب واحترام انفصلنا، وأدعو الله فيما هو قادم أن يوفقه»