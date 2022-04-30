عبير الشرقاوي تعلن سحب إعجابها بمسلسل فاتن أمل حربي لهذا السبب

ابو ظبي - احمد الجزار - عبرت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي عن استيائها الشديد من مسلسل فاتن أمل حربي، الذي يشارك في الماراثون الرمضاني 2022، وبناء عليه قررت التراجع عن إعجابها بالعمل بسبب الأمور الدينية التي يتناولها المسلسل.

كتبت الفنانة عبير الشرقاوي منشورا وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعبر فيه عن استيائها وحزنها من مسلسل فاتن أمل حربي، إذ قالت: للأسف بسحب إعجابي من مسلسل أمل فاتن حربي، إحنا ممكن نقبل الطعن في حديث حتى لو كان في البخاري ومسلم، ممكن نقبل الطعن في رأي الأئمة ونختلف معهم ونغلطهم معنديش مشكلة في ده، إنما مش ممكن أبدا نعترض على أوامر صريحة في القرآن.

وأردفت عبير الشرقاوي حديثها قائلة: يعني لما ربنا يقول في القرآن إن الستات ممكن ينسوا أكثر من الرجالة، وده واقع تعلمه النساء، في الشهادة نستعين برجلين أو رجل وامرأتين بسبب أن المرأة ممكن تنسى وده ليس انتقاصا من المرأة في أمانتها وشرفها، إنما لطيبة خلقتها وضعف ذاكرتها بسبب المشاعر الفياضة التي تتحلى بها الأنثى، واستعانت في حديثها بآية قرآنية.

واختتمت عبير الشرقاوي حديثها عن مسلسل فاتن أمل حربي والآية القرآنية التي ذكرتها، حيث قالت: لما ربنا يقول كدة، وهو الخالق العالم ماهية خلقه، مينفعش إحنا نقول هنغير الشريعة، ده علشان المرأة متساوية مع الرجل، المساواة هنا ليست محل إعراب، للاسف أسحب إعجابي بمسلسل فاتن أمل حربي، مع أنه لولا بعض الاعتراضات على كلام ربنا كان ممكن أن يكون مسلسل عظيم.