ابو ظبي - احمد الجزار - علّق المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة على الحلقة الـ 28 من مسلسل «الكبير أوي» الجزء السادس، التي تدور أحداثها حول إقامة مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي في محاكاة لمهرجان الجونة السينمائي.
ورد المهندس نجيب على سؤال أحد متابعيه: «يا هندسة هتحضر مهرجان المزاريطة الدولي ولا إيه»، ليرد ساويرس: «معزمنيش»
كما رد على أحد متابعيه الذي علق: «الكبير عازم شيرين رضا بس»، قال ساويرس: «كله نظر».
تدور أحداث حلقة مسلسل «الكبير أوي» اليوم، حول إقامة مهرجان المزاريطة، في محاكاة بينه وبين مهرجان الجونة السينمائي، وظهر خلال الحلقة عدد من النجوم والفنانين منهم محمد ممدوح، هنادي مهنا، وشيرين رضا، ومحمد سلام بشخصيته الحقيقية وليس «هجرس» الذي يجسده في المسلسل.
مسلسل «الكبير أوي 6» بطولة أحمد مكي، هشام إسماعيل، محمد سلام، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج أحمد الجندي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من نجيب ساويرس على مهرجان “المزاريطة” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جو فن وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.