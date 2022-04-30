أول تعليق من نجيب ساويرس على مهرجان “المزاريطة”

ابو ظبي - احمد الجزار - علّق المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة على الحلقة الـ 28 من مسلسل «الكبير أوي» الجزء السادس، التي تدور أحداثها حول إقامة مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي في محاكاة لمهرجان الجونة السينمائي.

ورد المهندس نجيب على سؤال أحد متابعيه: «يا هندسة هتحضر مهرجان المزاريطة الدولي ولا إيه»، ليرد ساويرس: «معزمنيش»

كما رد على أحد متابعيه الذي علق: «الكبير عازم شيرين رضا بس»، قال ساويرس: «كله نظر».

تدور أحداث حلقة مسلسل «الكبير أوي» اليوم، حول إقامة مهرجان المزاريطة، في محاكاة بينه وبين مهرجان الجونة السينمائي، وظهر خلال الحلقة عدد من النجوم والفنانين منهم محمد ممدوح، هنادي مهنا، وشيرين رضا، ومحمد سلام بشخصيته الحقيقية وليس «هجرس» الذي يجسده في المسلسل.

مسلسل «الكبير أوي 6» بطولة أحمد مكي، هشام إسماعيل، محمد سلام، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج أحمد الجندي.