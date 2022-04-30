بعد تضييق الخناق عليها.. قناة “مكملين” الإخوانية تغلق مقرها في تركيا وتتوجه لمكان اَخر

ابو ظبي - احمد الجزار - قررت إدارة قناة مكملين الفضائية نقل بثها وستوديوهاتها، وجميع أعمالها إلى خارج تركيا، وسيتم الانطلاق مجددًا من إحدى العواصم العالمية بعيدًا عن تركيا، وذلك بعد أن قامت السلطات التركية مؤخرًا بتضييق الخناق عليها، وتحذير إدارة القناة من بث برامج تهاجم الياسة المصرية.

وقالت القناة في بيان، إنها ستنطلق من الخارج خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت السلطات التركية، قبل عام طلبت من إدارة القناة وقف عملها في إسطنبول.

وتبث قناة مكملين من الأراضي التركية، وبدأت القناة عملها عام 2013 من خارج الأراضي المصرية لتكون منبرًا لقيادات جماعة الإخوان الهاربين من مصر إلى تركيا.

وفي 10 أبريل من العام الماضي، أعلن الإعلامي الإخواني محمد ناصر وقف برنامجه على قناة مكملين، قائلاً في تغريدة عبر حسابه على تويتر: جمهوري العزيز، تعودنا على الشفافية معكم ومشاركتكم معنا في كل كبيرة وصغيرة، واستمرارا لهذا المبدأ أود أن أعلمكم بأني في إجازة خلال شهر رمضان، آملا في العودة إليكم كما كنت دائما، معبرا عن قضايانا وقضايا أمتنا على الوجه الذي يرضي ربنا.