انت الان تتابع خبر رابح صقر يهاجم محمد عبده والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - في معرض ردّه على تصريحات الفنان محمد عبده في برنامج "مراحل" الذي يقدّمه الإعلامي ​علي العلياني، غرّد الفنان السعودي رابح صقر عبر "تويتر" قائلاً : "كلنا نحب محمد عبده، هذا في إسقاطات كثيرة، أستاذنا محمد ع الهادي ع الهادي".

هذا وكان قد صرّح محمد عبده خلال البرنامج، بأن رابح صقر "شاطر ومتفتح على البوب ميوزك، والراب، ويقدم نماذج تعجب الشباب"، وانه طور من نفسه، مضيفا ان طلال مداح وأبو بكر سالم تركا إرثاً غزلياً، لكنهما لم يتركا إرثاً وطنياً، وعلق على أغنية "يا بلادي واصلي" وكأنها لشخص يدفع سيارة معطلة.

أما عن أغنية "وطني الحبيب"، قال فنان العرب إن الأغنية مسروقة، مؤكداً صحة كلامه بمقارنتها مع أغنية أخرى، مؤكداً أنه يتحدث كناقد وكشخص عاش معهما تلك المرحلة، وأنه كان يقول رأيه للراحلين بحضورهما.

كما استعاد ذكرياته مع أغنية "مقادير"، مشيرا أنها عرضت عليه ورفضها، وتحدث عن المؤامرة التي تعرض لها في إحدى مناسبات الزواج التي أحياها مع طلال مداح، والتي دفعتبالحضور للمغادرة قبل أن يغني بعدما انتهى طلال مداح من وصلته.

وتعرض محمد عبده لإنتقادات حادة من قبل عدد من الكتاب بسبب تصريحاته الأخيرة، منهم الكاتب علي مكي الذي اشار ان عبده يستحق لقب "ناقدُ الجُثث"، بينما قال الكاتب عيسى الجوكم: "أكثر فنان تتراجع شعبيته بعد كل مقابلة تلفزيونية هو محمد عبده"، مؤكدا على غيرته وعقدته من طلال مداح، من جهته صرح الصحفي السعودي سامي الحريري، بأن طلال مداح "رحل من الدنيا، ولم يرحل من ذاكرة محمد عبده، واصفا اياه بالعقدة الأبدية له.