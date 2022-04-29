انت الان تتابع خبر لن تصدق كم عرض رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ على نيكولاس كيدج للمشاركة في 'رامز جلال' بدلاً من فاندام ورفض .. الرقم فلكي وصادم! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بالرغم من جميع الاغراءات رفض الفنان الأمريكي نيكولاس كيدج المشاركة مع رامز جلال في برنامج مقالبه الشهير "رامز موفي ستار".

واعلنت مصادر فنية كشفها أن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ عرض على النجم الأمريكي 6 مليون دولار وذلك مقابل المشاركة في البرنامج لكن الأخير رفض.

وقالت المصادر أن النجم الأمريكي رفض الفكرة تماماً رغم المغريات المالية.

كما تم التفاوض مع أرنولد شوارزنيغر والذي اعتذر عن المشاركة حتى وقع الاختيار على جان كلود فاندام الذي تم إبرام اتفاق رسمي معه و حصل على أجره قبل أن يقف أمام الكاميرا.

وعقب رفضه تم الاتفاق مع النجم جون كلود فاندام مقابل 200 ألف دولار في اليوم الواحد من البرنامج الذي استغرق تصويره 13 يوماً.

وتدور فكرة برنامج رامز جلال هذا العام حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، بعد خداعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم.