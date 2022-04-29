فنانة مغربية.. تعرف على ضحية رامز جلال في حلقة اليوم من “رامز موفي ستار”

ابو ظبي - احمد الجزار - يستقبل النجم رامز جلال في أحدث حلقاته “الليلة” عبر شبكة قنواتMBC مصر، النجمة المغربية ميساء مغربي، في حلقة مُثيرة تتعرض فيها ميساء مغربي للكثير من المُغامرات والمُفاجآت الغير متوقعة.

وشهدت الحلقات الماضية استضافة عددا من نجوم الفن والرياضة ومنهم صابرين، درة، أحمد فتحي، عمرو السولية، نجلاء بدر، مايان السيد، حمو بيكا، هنا الزاهد، عائشة بن أحمد، هدى المفتي، تارا عماد ومحمد شريف وبيج رامي وعمرو يوسف وأحمد سيد زيزو.

يُذكر أن برنامج “رامز موفي ستار” قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.

وتدور فكرة برنامج “رامز موفي ستار” هذا العام حول إقناع الضيف أو الضيفة بالمشاركة في فيلم أكشن، ويقوم فان دام بدور البطل الذي يواجه معهما هجوم سكان البحيرة.

ويتعرض الضيوف بعد ذلك لمطاردات سكان البحيرة بالدراجات وللعديد من الانفجارات والمواقف الصعبة خلال الهرب بالعربة، كما يخيفهم رامز جلال الذي يحل محل فان دام في الخفاء بثعبان، وفي النهاية تتوقف العربة على حافة جسر معدني معلق فوق بحيرة فيها تمساح مخيف.

ويشهد برنامج “رامز موفي ستار” في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز جلال.