وفاة الفنان عزت بدران عن عُمر 67 عامًا

ابو ظبي - احمد الجزار - رحل عن عالمنا قبل قليل الفنان عزت بدران، عن عمر 67 عامًا.

وأعلن الخبر ابنه عمر عبر حسابه على “فيسبوك”، وكتب: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان عزت بدران.

كما كتب منير مكرم عضو مجلس نقابة الممثلين، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الدوام لله الفنان عزت بدران والجنازة من مسجد الحصري غدًا السبت”.

يذكر أن عزت بدران، ممثل مصري، خريج ادارة أعمال وحاسب آلي كما حصل على دراسة للفنون المسرحية، قام بالمشاركة في عدد من الأعمال الفنية ومنها، مسلسل دموع في عيون وقحة عام 1980، ومسلسل آدم عام 2011.

أبرز المعلومات عن الفنان الراحل:

_ من مواليد 1955.

_ حصل على بكالوريوس إدارة أعمال وحاسب آلي.

_ بسبب حبه للفن اتجه لدراسته، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية.

_ خلال مسيرته الفنية لم يقدم أي أدوار بطولة، ولكن كان حضوره على الشاشة مؤثرا وحاز على إشادة الجمهور والنقاد.

_ قدم في التليفزوين أعمالا عديدة أبرزها: (دموع ف عيون وقحة، رأفت الهجان، الحفار، أوراق مصرية، الناس في كفر عسكر) وغيرها.

_ من أشهر أفلامه: (دموع صاحبة الجلالة، جحيم امرأة، ليلة ساخنة، ناصر 56، مجنون أميرة، طباخ الرئيس).

_ كان آخر أعماله مسلسل “قابيل” الذي عرض عام 2019.