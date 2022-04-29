بعد هجومه على زملاء المهنة وأصدقاء الكفاح.. تامر عاشور يفتح النار على عمرو مصطفى

ابو ظبي - احمد الجزار - علق الفنان تامر عاشور على تصريحات الفنان عمرو مصطفى في برنامج “حبر سري” والتي تحدث فيها عن عدد من المطربين والملحنين، وأكد خلاله أنه لا يوجد مطرب مصري أو عربي وصل للعالمية، وحتى الأغنيات التي حققت نجاحا كانت بسبب ألحانه.

وعبر صفحته على”فيسبوك” كتب تامر عاشور منشورا كبيرا ووجه رسالة إلى عمرو مصطفى، وقال فيه: “النجاح يعني أعمال مش كتر كلام وأقول هعمل وأسوي وعايش أتريق على ده وده بقالي سنين – التاريخ جميل مفيش شك بس بيعتمد على الوقت يعني نقيم اللي شغالين دلوقتي لما يقعدوا نفس الزمن اللي أنت قعدته ونشوف – لكن تقييم دلوقتي اسمه جهل بالتاريخ. (أ ب) ملحن يعني لازم مطرب يغني اللحن ده وإلا مكنتش هتبقى ملحن المطرب الأول ينجح بعد كده الملحن ينجح طبعا مفيش كلام والملحن في حته والمطرب في حته كل نجاح مختلف عن التاني.

وأضاف تامر عاشور متحدثا عن مجموعة من المؤلفين والشعراء: نادر عبد الله أعماله كلها ناجحه وشاعر كبير قوي قوي قوي كلامه تقيل كلامه خفيف نبقى نوزن ونشوف لكن نبذة عن أعمال نادر التقيلة “آواخر الشتا” إليسا، “تسلم”، “كلموها عني”، “آخر مقابلة”، “تصدق بمين “إليسا، “بطمنك”، “أخيرا اتجرأت” شيرين عبد الوهاب، “ريحه الحبايب”، “خلينا نشوفك” عمرو دياب، واضرب في 200 على نفس المستوى بس البوست مش هيكفي تاريخه، بس هو مش بتاع بروبجاندا، ومحمد رحيم مش محتاج حد يفرحه أكيد ده بابا يا عموره دراسة ومزيكا وحاجة تشرف يعني وتعطل قدامه جدا بمعمل الكيميا اللي بتتكلم عنه ده، وإلهامي دهيمه موزع أغنية “قولوله سماح” فنان كبير هو وأدهم أخوه.

وتحدث تامر عاشور عن الفنان عمرو دياب ورد على حديث عمرو مصطفى أن مكتشفه ومن ساعده هو الفنان الراحل عامر منيب وقال: مش هاجيب سيره عمرو دياب كتير بس هو الڤاترينه اللي قدمتك للناس بـ “خليك فاكرني” سنه 99 يعني كان عندك 13 سنة حسب كلامك مع الإعلامية أسما إبراهيم، مش عامر منيب اللي قدمك عامر فعلا ليه فضل على كل الناس وأنا منهم بس مش هو اللي قدمك متزييفش التاريخ اللي عمال تتمسك فيه، ونعمل سيرش على كل اسم من دول نلاقي أعمال تخض وتاريخ يزعلك شخصيا مش برامج وتخبيط وهخليهم يعتزلوا ومحدش بينجح والكلام العجيب ده وفي الآخر تقولي مصر!! ما تطلع تتكلم كويس على فنانين مصر طيب، وقصة نبضات القلب بتاعت الأغاني دي بلح، وهنغير الذوق العام هتغير الذوق العام – بـ إيه هتغير الذوق العام وماله أصلا الذوق العام هو علشان بقى في حاجات بتنجح مش أنت اللي عاملها بقى الذوق وحش!! بالتخبيط في ناس تاريخ ووجه مصر حقيقي هتغير الذوق العام!! روح أدي أغنية “العالم الله دي” لأي حد غير عمرو دياب مكانتش هتوصل للعالمية اللي أنت فرحان بيها هي أغنية “تملي معاك” محققتش عالمية؟ أكتر أغنية لعمرو دياب وصلت للعالمية هي “تملي معاك” ألحان “شريف تاج” مش ألحانك كلمات احمد علي موسى، السر في عمرو دياب صدقني والدليل أن كل أغانيك مع أي حد غير عمرو زيها زي باقي الأغاني ولا راحت عالمية ولا حاجة ود مينقصش من فنك ولا موهبتك ومش عيب أحنا ثقافة وجمهور كبير والعالم كله بيجي دلوقتي يعمل في عالمنا أغاني وحفلات “متستقلش” وكلامي على عمرو مصطفى.

وكان عمرو مصطفى نفي في برنامج “حبر سري” أن يكون للنجم الكبير عمرو دياب أي دور في تقديمه للجمهور.

وأوضح عمرو مصطفى في مقابلته مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج “حبر سري” عبر قناة القاهرة والناس، أن الشاعر عادل عمر والفنان الراحل عامر منيب هما من قدماه للجمهور، وأضاف: “وقبل عادل وعامر، ربنا سبحانه وتعالى ومجهودي”.

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