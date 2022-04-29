بعد الحكم بحبسه سنتين لسب “الخطيب”.. الأهلي يتقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد مرتضى منصور

ابو ظبي - احمد الجزار - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف المستشار القانوني للنادي بتقديم بلاغ جديد ضـد مرتضى منصور بسبب مقطع فيديو مدته تسع دقائق وعشرون ثانية سجله مرتضي وأذاعه مساء الأربعاء ٢٠٢٢/٤/٢٧ على صفحته الخاصة ونقله عنه بعض المواقع الإلكترونية.
وقال مصدر في النادي الأهلي في تصريحات صحفية، إن البلاغ الجديد سيكون بسبب مقطع فيديو سجله مرتضى، وأذاعه أمس الأربعاء، على صفحته الخاصة.
وتابع “ورد بالفيديو موضوع الشكوى، عبارات اعتبرها الخطيب تمثل سبًا وقذفًا في حقه، وتناول أمورًا من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعاوى قضائية ما زالت منظورة أمام المحاكم”.
ونوه “تضمن بلاغ الخطيب للنائب العام، أن مقطع الفيديو موضوع الشكوى ينطوي على إساءات لرئيس الأهلي، وكذلك التعدي على قضاة المحكمة، بالإهانة بالقول والتهديد بسبب أداء واجبات وظيفتهم، مما يمثل جرائم السب والقذف وإهانة الهيئة القضائية والإخلال بمقام القضاة مصدري حكم حبسه”.
وأتم “سيتم تقديم البلاغ للنائب العام خلال ساعات، عبر تطبيق الواتساب والبريد الإلكتروني وتقديمه ورقيًا بعد إجازة عيد الفطر”.
حبس مرتضى منصور
أعلن النادي الأهلي الأربعاء 27-4-2022، أن محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي، قضت بحبس مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي نادي الزمالك سنتين في القضيتين اللتين رفعهما الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، جاء ذلك بعد قيام الأول بالتجاوز والسب والقذف عبر وسائل الإعلام.
وكان محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي قد أقام الدعوى رقم 3435 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادية.. والقضية رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 83 جنح اقتصادية.. وقضت المحكمة اليوم بحبس المتهم سنة في كل قضية وتغريمه عشرة آلاف جنيه.. ودفع تعويض مؤقت لـ محمود الخطيب قدره عشرة آلاف جنيه.
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