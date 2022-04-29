بعد الحكم بحبسه سنتين لسب “الخطيب”.. الأهلي يتقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد مرتضى منصور

ابو ظبي - احمد الجزار - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف المستشار القانوني للنادي بتقديم بلاغ جديد ضـد مرتضى منصور بسبب مقطع فيديو مدته تسع دقائق وعشرون ثانية سجله مرتضي وأذاعه مساء الأربعاء ٢٠٢٢/٤/٢٧ على صفحته الخاصة ونقله عنه بعض المواقع الإلكترونية.

وقال مصدر في النادي الأهلي في تصريحات صحفية، إن البلاغ الجديد سيكون بسبب مقطع فيديو سجله مرتضى، وأذاعه أمس الأربعاء، على صفحته الخاصة.

وتابع “ورد بالفيديو موضوع الشكوى، عبارات اعتبرها الخطيب تمثل سبًا وقذفًا في حقه، وتناول أمورًا من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعاوى قضائية ما زالت منظورة أمام المحاكم”.

ونوه “تضمن بلاغ الخطيب للنائب العام، أن مقطع الفيديو موضوع الشكوى ينطوي على إساءات لرئيس الأهلي، وكذلك التعدي على قضاة المحكمة، بالإهانة بالقول والتهديد بسبب أداء واجبات وظيفتهم، مما يمثل جرائم السب والقذف وإهانة الهيئة القضائية والإخلال بمقام القضاة مصدري حكم حبسه”.