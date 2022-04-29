أحمد السعدني: جلست مع “داعشي” للتحضير لشخصيتي في “بطلوع الروح” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان أحمد السعدني كواليس مشاركته في مسلسل “بطلوع الروح” وشخصية القيادي الداعشي “عمر – أبو أسامة” التي يقدمها وكواليس تحضيرها.

وكان ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كواليس” من تقديم لينا الطهطاوي عبر إذاعة وقناة “نجوم FM.

وقال أحمد السعدني: لم أتردد لحظة لقبول هذا العمل هو شرف لي، أنا لم أكن أعرف أي شيء عن عالم “داعش”، في أول مقابلة للعمل جلست مع شخص يدعى “علاء” هو من أهل الرقة، وشخص آخر كان من “الدواعش” واستفدت منهما كثيرا سواء بالمادة المصورة والمكتوبة وكواليس الحياة وكانا معنا طوال الوقت في التصوير.

وأكمل: أنا من عشاق فن المخرجة كاملة أبو ذكري، وعرضت علي الدور وأنا أصور مسلسل “منورة بأهلها” مع المخرج العظيم يسري نصر الله، أرسلت لي رسالة تطلبني في مسلسل، وقبلت حتى من قبل قراءة السيناريو.

وتابع أحمد السعدني متحدثا عن كواليس التصوير: أستاذة كاملة أبو ذكري اختارت أماكن رائعة، نحن نصور في لبنان طوال الوقت وهناك أماكن لا يعرفها اللبنانيون أنفسهم ممن يعملون معنا في التصوير.

وأشاد أحمد السعدني بأداء الممثلة الشابة هاجر السراج والمشهد الذي جمعهما واعترف فيه بحبه لـ”روح”: هناك مشاهد أخشاها قبل التصوير وأحاول الاستعداد لها منها هذا المشهد، وأريد أن أشكر هاجر السراج التي تجسد دور “لينا” زوجتي في المسلسل، هذه أول مرة تمثل فيها وقدمت المشهد بشكل رائع مع توجيهات الأستاذة كاملة أبو ذكري.

وعلق أحمد السعدني على الهجوم الذي حدث على المسلسل قبل عرضه وقال: مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة “تويتر” مكونة من لجان وموجه بشكل كبير، وما حدث كان حربا واضحة لا يوجد عمل يتم مهاجمته من صورة وبعدما عرض المسلسل ومن أول مشهد فرض نفسه بجودته.

ومسلسل “بطلوع الروح” من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم ودياموند بو عبود وعادل كرم ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.