انت الان تتابع خبر هجوم كبير على محمد عبده.. ومشاهير يتهمونه بالغيرة والعقد النفسية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تعرض الفنان السعودي محمد عبده لإنتقادات حادة بسبب كلامه السلبي حيال الفنانين أبو بكر سالم وعبد المجيد عبدالله وطلال مداح​، خلال استضافته في برنامج "مراحل" مع الإعلامي ​علي العلياني​.

وقال فنان العرب خلال اللقاء إن لحن أغنية "وطني الحبيب" لطلال مداح مسروق، وشبّه أغنية "يا بلادي واصلي" لأبو بكر سالم بشخص يدفع سيارة، معتبرا ان أن مداح وأبوبكر، تركا إرثا غزليا، وليس ارثا وطنيا، كما اعتبر أغاني الفنان عبد المجيد ​عبدالله​ مرحلية ولا تشكل تراثًا.

كما قال عبده إنه لا يرى وجود خليفة له ولا يستطيع أحد أن يلعب في ملعبه، كما استعاد الفنان السعودي ذكرياته مع أغنية "مقادير" وأنها عرضت عليه ورفضها، مشيرا انه تعرض لمؤامرة في إحدى مناسبات الزواج التي أحياها مع طلال مداح، دفعت بالحضور للمغادرة قبل أن يغني بعدما انتهى طلال مداح من وصلته.

ولاقت تصريحات محمد عبده ردود فعل غاضبة ومستائة على مواقع التواصل، حيث علّق الأكاديمي السعودي تركي الحمد بتغريدة قال فيها: "طلال مداح، رحمه الله، كان فنانا كله مشاعر وأحاسيس، يغني بقلبه وروحه قبل صوته، وأبوبكر سالم، رحمه الله، كان فنان نخبة في كلماته والحانه وأدائه، وليس كل أحد ينسجم معه"، مشيرا انه كان بإمكان محمد عبده الترحم عليهما، ووعدم الخوض في سيرتهما تقديرا لهما.

وقال الكاتب عيسى الجوكم: "أكثر فنان تتراجع شعبيته بعد كل مقابلة تلفزيونية هو محمد عبده"، مضيفا أنه أكد حقيقة الاتهام الموجه له أنه يشعر بالغيرة من الراحل طلال مداح،‬ وأنها عقدة تلازمه طوال حياته، كما صرح الصحفي السعودي سامي الحريري بأن طلال رحل من الدنيا، ولم يرحل من ذاكرة محمد عبده، مشيرا إلى أنه تعريف للعقدة الأبدية.

ووصف الكاتب علي مكي الفنان محمد عبده ب"ناقد الجثث"، كما انتشرت تغريدات كثيرة عبر مواقع التواصل، انتقدت الفنان السعودي، وكلامه عن فنانين كبار وراحلين، مشيرين ان كل فنان منهم قدم ارثا فنيا كبيرا.