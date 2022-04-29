بسبب لقاء زوج منة عرفة.. أشرف زكي يتقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة فضائية

ابو ظبي - احمد الجزار - تقدم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بشكوى لمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الشمس، بسبب ما حصل فى برنامج وراء الشمس مع الإعلامية أميرة بدر أثناء ضيف الحلقة محمود المهدي.

وكان محمود قد هاجم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية فى البرنامج وقال: “إيه أشرف زكي عشان يمسك نقابة المهن التمثيلية وأغلب أدواره كومبارس وهذا لا يعيبه”.

وتابع: “لا أرى أن أشرف زكي يصلح لتولي رئاسة نقابة الممثلين فهو لا يهتم بجميع الممثلين ويهتم فقط بأصدقائه ويحاول أن يجعل الوسط شللية فقط”.

واستكمل محمود المهدي زوج منة عرفة: “أشرف زكي مغرور وسايب فنانين كتير قاعدين في البيت وهناك بعض الأشخاص يعملون دون تصاريح وهو يعلم ذلك، وهاجمني لأن إلهام شاهين صديقته المقربة وليس لأنها ممثلة فقط”.

يذكر أ، هاجم الفنان أشرف زكي، محمود مهدي زوج الفنانة منة عرفة، بسبب هجومه على الفنانة إلهام شاهين، بعدما انتقدت رفض زوجته القيام بأحد المشاهد الفنية.

وقال «زكي» خلال اتصال هاتفي مع برنامج «حضرة المواطن»، «في حملة لتشويه الفنان المصرية والقوة الناعمة..يعني دي سبل البحث عن الشهرة يعني لما تهاجم فنان؟! لن نترك أحد يهين فنان والنيل من سمعة الناس.. واحد نكرة كاتب على نفسه فنان بيشتم فنانة كبيرة.. وبقوله أنت منتحل صفة فنان، مفيش فنان أيها النكرة قليل الأدب.. بقينا مادة ثرية لكل من يبحث عن الشهرة».

أكد «زكي» أن حديث لا يتعلق بالنقد الفني المحترم الذي لا يمس سمعة الفنان، ويهاجم المواقع والصحفيين الذين يلتزمون بسياق الشرف الإعلامي وبعض الأشخاص الذين يحاولوا النيل من سمعة الفنانين، أوعدهم هنلتقي في ساحات القضاء.