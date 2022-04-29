تتجاوز الـ 40.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرياح المثيرة للأتربة

ابو ظبي - احمد الجزار - حذرت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا الجمعة، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، معتدلًا ليلًا على معظم الأنحاء.

وتتأثر البلاد بمنخفض صحراوي جديد يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء لتصل درجة الحرارة علي القاهرة 38 درجة وتتجاوز 40 درجة على جنوب البلاد.

ويكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وتنخفض الرؤية الأفقية لأقل من ١٠٠٠ متر على الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

وتبدأ الأحوال الجوية في التحسن يوم السبت المقبل، حيث يمر المنخفض بسرعة على مصر، يوم الجمعة متجها إلى الشام، لتعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية في هذا التوقيت من العام.

طقس القاهرة

وقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن يسود غدًا طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل ليلًا.

كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة على السواحل الشرقية، نهارًا معتدل ليلًا، وتضم السواحل الشمالية “مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح”.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر نهارًا معتدل ليلًا.

وتوقعت أيضًا أن يسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارًا، معتدل ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم “الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان”.