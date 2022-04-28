ابو ظبي - احمد الجزار - شهدت مؤسسة الأهرام، حادثا مآساويا، فجر الخميس، بإقدام صحفي على الانتحار، بعد أن ألقى نفسه من الطابق الرابع.
الواقعة بدأت كما يقول مصدر داخل المؤسسة، فضل عدم كتابة اسمه، بأن الصحفي (ع. أ) ذهب للمؤسسة في حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف ليل أمس الأربعاء، وظل في المؤسسة حوالي 3 ساعات تقريبا، احتسى خلال هذه الفترة كوبا من القهوة وآخر من الشاي.
يضيف المصدر: أعتقد أنه كان يعاني من ضائقة مالية، وهو منفصل عن زوجته منذ فترة، ولديه ابن في إحدى الجامعات الخاصة، لكن لم نشاهد أو نعرف عنه أي اضطراب ذهني أو نفسي، يفسر لنا ما فعله.
ويوضح المصدر: الصحفي المنتحر جه الساعة 4 الفجر، حسب الروايات وربط حبل بين مكتبين في المؤسسة، وربط رقبته بينهم وقفز من الشباك، ما أدى إلى انفصال رقبته عن جسده، نتيجة وزنه أو ربما ارتطامه بأحد الحواجز، والنيابة لم تصدر تقريرها بشأن الحادث حتى الآن.
كما كشفت التحقيقات عدم وجود خلافات تربط بينه وبين أحد من زملائه فى العمل.
وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الأزبكية بلاغاً يفيد بانتحار صحفي بشنق نفسه بجريدة «الأهرام»، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتم نقل الجثمان للمشرحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.
كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رأسه انفصلت عن جسمه.. انتحار صحفي بمؤسسة الأهرام في ظروف غامضة (التفاصيل) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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