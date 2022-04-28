الكبير أوي 6 الحلقة 27.. عودة جوني للمزاريطة للمشاركة في المهرجان

شهدت الحلقة 27 مسلسل الكبير أوى الجزء السادس عودة جوني مرة أخرى إلى المزاريطة للمشاركة في مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي في دورته الأولى.

وبعد عودة جوني إلى المزاريطة يلتقي هدرس ليشرح له تفاصيل المهرجان وأن ليوناردو دي كابريو سيكون ضيف شرف مهرجان المزاريطة ويقول له جوني إنها ستكون فرصة ليكون جوني أول شخص يقوم بعمل لقاء ليوناردو دي كابريو عبر قناته على يوتيوب وتغطية المهرجان بشكل حصري، ولكن هدرس يقول له إن الكبير قام بدعوة كافة القنوات الفضائية والصحف المحلية والعالمية لتغطية الحدث ويفكر هدرس في كيفية تعطيل وسائل الإعلام عن تغطية الحدث ليكون لجوني السبق في تغطية المهرجان عبر قناته الخاصة بموقع يوتيوب.

فيما يأمر الكبير فزاع بإخلاء بيوت المزاريطة من الأهالي لاستقبال ضيوف المهرجان.

ويُعرض المسلسل بشكل حصري على شبكة قنوات "ON E" قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي 6، عبر شاشة قناة ON والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا، وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين يتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي.