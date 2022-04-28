عمرو مصطفى: ويجز أنجح مطرب لعام 2022 بشهادة الجمهور

كشف الفنان عمرو مصطفى أنجح أغنية تم تقديمها للجمهور، موضحًا أن مطرب الراب ويجز هو أنجح شخص لعام 2022 بتقييم الجمهور.

وتحدث عمرو مصطفى خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج حبر سري، على شاشة القاهرة والناس عن أنجح أغنية لهذا العام قائلا: أنجح أغنية السنة دي كانت أغنية ويجز، هو أنجح مطرب ظهر في عام 2022، وأنا مستمعتش الأغنية ولا أعرف كلماتها، ولكن تقيمي يأتي من تقيم السوشيال ميديا.

ووجهت أسما إبراهيم سؤالًا لـ مصطفى أن أغنية عمرو دياب أنت الحظ ناجحة جدًا، ليرد عمرو مصطفى، قائلًا: أنا مش بحب أكلم عن أغاني قديمة ولناس عملتها أغاني قبل كدة لأن مش عايز افتكرهم، كلميني على الأغاني التي انتشرت السنة دي، مثل أغنية أحمد سعد عليكي عيون بلاش نتكلم عن أغاني قديمة.

وأضاف عمرو مصطفى خلال حديثه، أزاي 3 أغاني ناجحة إلى 100 مليون شخص، ولو هناك أغاني كثير وناجحة بس دي نجاح أسبوعي وليس سنوي، وأنا حاليًا قررت أكون مطرب، وليس هناك علاقة بالمطربين والملحنين، والمطرب الذي يريد النجاح ينجح واللي يفشل يفشل.

وشارك الملحن عمرو مصطفى، في تلحين تتر مسلسل انحراف للمطرب محمد محيي، لغناء تترات أحد مسلسلات رمضان 2022 بعد غياب دام حوالي 7 سنوات.

واستعان رؤوف عبد العزيز، بالملحن عمرو مصطفى، لتجهيز ألحان المسلسل الرمضاني، بمشاركة المطرب الغائب عن تقديم تتر المسلسلات محمد محيي، لرغبته في تقديم تتر مميز للجمهور بصوت نجم كبير، يحمل صوته طابع خاص يتناسب مع أحداث العمل، التي تعبر عن الانحرافات والتوهان في السلوكيات والأخلاق.

وشهد برومو مسلسل انحراف، وجود أجواء من الإثارة والتشويق، وحالة من الغموض حول الأحداث، التي يقدمها العمل الجديد، تحت إدارة المخرج رؤوف عبد العزيز، والذي يعرض على شاشة قناة النهار، وعدد من الفضائيات العربية.