مصطفي خاطر يطرح البوستر الرسمي لمسلسل ”البيت بيتي”

قام الفنان مصطفي خاطر بطرح البوستر الرسمي لمسلسل «البيت بيتي» على جميع منصات التواصل الاجتماعي والمقرر عرضه على منصة شاهد بعد عيد الفطر. المسلسل من بطولة مصطفي خاطر وكريم محمود عبدالعزيز ويشاركهم في العمل الفنانه ميرنا جميل ومي القاضي والفنان سامي مغاوري من إخراج خالد مرعي وتأليف احمد عبدالوهاب وكريم سامي. وتدور الأحداث حول شاب مستهتر يرث من والده قصر عتيق ثم يكتشف المفاجأة. View this post on Instagram

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