لا أخشى الحبس وهاخد حقي بالقانون.. أول تعليق لـ مرتضى منصور بعد الحكم بحبسه سنتين

ابو ظبي - احمد الجزار - علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على الحكم الذي صدر ضده اليوم، لصالح محمود الخطيب من المحكمة الدستورية.

وقال مرتضى منصور، في فيديو له على فيسبوك: كانت هناك اليوم قضيتين في المحكمة الاقتصادية، لصالح محمود الخطيب، ولا أريد التعليق على الأحكام، ولا أملك أن أحاكم القاضي، ولكن هذه المحكمة يتم مهاجمتها من قبل، وطلبنا ردّ القاضي في خطاب رسمي.

وأضاف مرتضى منصور: ليس من صلاحياتي الرد على الأحكام أو التعليق، ولكن هذا القاضي يُحاكم ضميره، رغم أنني حصلت على براءة في القضايا من قبل.

وأكمل مرتضى منصور: أنا لم أتقاضَ ساعات، ولا أموال، وهو ما طمأنني، وما أستغرب له؛ أن من حصل على ساعات، لا يتم الحكم عليه، والشريف هو من يتم الحكم عليه، وهو أمر غريب بالنسبة لي، وأستطيع الحصول على حقي بالقانون، فالجميع الآن لديهم ضيق شديد من البطولات التي نحصل عليها، واللاعبين الذين نتعاقد معهم في الألعاب الأخرى.

واختتم رئيس الزمالك حديثه: سأعقد مؤتمرا صحفيا بعد العيد؛ من أجل الرد، وحسن مصطفى عاد مرة أخرى؛ ليقف ضدي، وهو ما حكم من قبل عليّ بالإيقاف 4 سنوات، ولكن اللي معاه ربنا؛ لا يخشى أحدا، وبعد سماعي للحكم، قمت بالصلاة ركعتين شكر لله، ولا أخشى الحبس؛ لأن إيماني بربنا كبير.