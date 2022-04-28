انت الان تتابع خبر إلهام علي تلفت انظار الجمهور بعفويتها مع زوجها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - لفتت إلهام علي مقدمة برنامج ليالي رمضان انظار الجمهور من خلال إطلالتها الرمضانية المميزة وعفويتها في تقديم البرنامج مع زوجها خالد صقر بسبب أدائها العفوي والمواضيع التي يتطرق لها البرنامج.

ولم يتوقف هذا الأمر على أدائها فحسب بل وعلى ستايلها وإطلالتها الرمضانية التي تعتمدها في البرنامج والتي غدت بالفعل حديث الناس، فإلهام إعتمدت أكثر من ستايل في اطلالتها في البرنامج، فمثلا لاحظ متابعوها انها اختارت القطفان في معظم اللوكات بالوان مختلفة منها الأبيض والأزرق والوردي، بالإضافة إلى الفساتين التي اعتمدتها الفنانة في الحلقات المعروضة للفت أنظار المتابعين والمحبين لها، وقد أحبّ متابعو الفنانة إطلالاتها الأنيقة كثيرا، وحتى نلاحظ ان معظم تعليقات الناس كم تشيد في جمالها وستايلها المميز والمختلف وحتى استايلات الشعر اللي تعتمدها الهام تلفت الأنظار.

فقد اعتمدت استايلات مختلفة تنوعت بين الكيرلي والويفي والسترين أما بالنسبة للميك أب فتعتمد على ميك أب ناعم في معظم اطلالاتها، وتعتمد أكثر على الألوان الترابية، ومن يتابع بتابع إلهام من قبل يلاحظ التنوع بستايلها وحجم الأناقة الدائمة التي تتصف بها.

ويعرض برنامج ليالي رمضان يوميآ على قناة mbc و منصة شاهد في تمام الساعة 12 مساء.