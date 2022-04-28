مسلسل الإختيار.. مواجهة ساخنة بين خيرت الشاطر والسيسي

مسلسل الإختيار.. مواجهة ساخنة بين خيرت الشاطر والسيسيشهدت الحلقة 26 من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتي تحمل اسم "تهديد"، مقابلة بين وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى (ياسر جلال) والمهندس خيرت الشاطر (خالد الصاوى) وسعد الكتاتنى (بيومى فؤاد) بناء على ترتيب من محمد مرسى (صبرى فواز)، والتقى بهم السيسى في مقر المخابرات الحربية بحضور عباس كامل (جمال سليمان)، وبدأ خيرت الشاطر بالحديث عن الحالة التي وصلت لها البلد والوضع الذى أصبح غير مريح ومزعج والمحاولات المستمرة للاعتداء على الشرعية وإنهاء حكم الإخوان الإسلامي الإصلاحي لمصلحة أعداء الإسلام، على حد وصفه.

تزيد حدة الحديث ويصف الشاطر المعارضين بالصراصير والبعوض، وأن الإخوان سيدوسون عليهم وسيسحقهم عبر شباب الجماعة، وأنهم قادرون على فرض سيطرتهم على الكل إضافة إلى وجود الدعم من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ويضيف الشاطر بأنهم لا يريدون صداما مع الجيش ولكنه يعتبر موقف القوات المسلحة والبيانات التي أصدرها تشعل مشاعر الناس ويهدد بأن الجيش لا يعلم أن الإخوان يمتلكون جيشهم الخاص.

ويستكمل خيرت الشاطر تهديداته ويشير إلى أنه التقى الشيخ محمد الظواهرى الذى أكد له أنه سيدافع على الشرعية في مصر بمجاهدين من أفغانستان والشيشان، وحضور مجاهدين مسلحين في مصر غير كتائب الجماعة المنتشرة على كل شبر في أرض مصر والمستعدة للمواجهة بكل أشكلها من أجل الحفاظ على الشرعية ونصرة الإسلام.

السيسى يرد بعنف على تهديدات الشاطر ويحذره

رد وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى (ياسر جلال) على التهديدات الصريحة من المهندس خيرت الشاطر (خالد الصاوى) باستعمال العنف والمواجهة المسلحة، وذلك خلال لقائهما في الحلقة 26 من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتي تحمل اسم "تهديد"، حيث قال السيسى لخيرت الشاطر وسعد الكتاتنى (بيومى فؤاد): "أنتوا خربتوا البلد وضيعوتها أكتر ما كانت ضايعة بأفكاركوا السودا ومؤامرتكم".

وأضاف السيسى لخيرت الشاطر: "أنت جاى تهدد جيش مصر بشوية إرهابيين، أنتوا باين عليكوا متعرفونيش صحيح، طب قسما بالله اللى هيرفع السلاح في البلد دى في وش الجيش لهشيله من على وش الأرض، أوعى تفتكر إن الجيش ده هو اللى بتشوفه في الشارع لا لا، دى حاجة كبيرة أوى أكبر بكتير من خيالكوا، وممكن يملا البلد دى من إسكندرية لأسوان في ساعات".

ويستمر وزير الدفاع في حديثه بحدة شديدة: "انتوا لو رفعتوا السلاح لن تقوم لكم قومة لمدة 50 سنة جاية، ويحاول الكتاتنى تهدئة السيسى الذى يطلب من عباس كامل (جمال سليمان) إعطائه التقارير بتاعنا ووريهم عملوا إيه في البلد، ويأمر السيسى بأن يحصل توافق بين كل القوى السياسية، مؤكدا أنه يعتبر ذلك تحذيرا، مضيفاً: "الموضوع ده لازم يتلم ولو ما اتملش يبقى التغيير لا بد منه".

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.

(اليوم السابع المصرية)

