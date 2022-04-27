الاختيار 3 الحلقة 26 | خيرت الشاطر لـ السيسي: مجاهدون من أفغانستان...

عرضت الحلقة 26 من مسلسل الاختيار 3، لقاءً بين الفريق أول عبد الفتاح السيسي وخيرت الشاطر وسعد الكتاتني لمناقشة الأوضاع التي شهدتها مصر أثناء فترة حكم الجماعة
وخلال اللقاء وجه الشاطر الحديث، قائلًا: في محاولة لإنهاء حكم الإخوان الإصلاحي لصالح الليبراليين والعلمانيين وغيرهم من الملاحدة وهم مش عدد قليل وشوية العيال التافهين بتوع تمرد كل دا مش مهم دول شوية بعوض شوية صراصير لامؤاخذة، واحنا قادرين أننا ندوس عليهم شباب الجماعة قادر يعمل كدا أحنا فعلنا هنعمل كدا”.
وأضاف: احنا أقوياء ونستطيع فرض السيطرة وشباب الجماعة على استعداد للشهادة، ولذلك مش عاوزين صدام مع الجيش.. احنا مش عاوزين صدام مع الجيش.. البيانات اللي عمالة تطلع بتشعلل مشاعر الناس لو تصورك أن الإخوان ميقدروش يوجهوا الجيش ده وهم، الجماعة عندها الجيش بتاعها وأنا من مدة التقيت بمحمد الظواهري وقالي سندافع عن الشرعية حتى آخر نفس فينا.
وأردف الشاطر: المجاهدون من أفغانستان وباكستان والشيشان وغيرهم سيتوافدون على أرض مصر بسلاحهم وهم متدربين بشكل جيد ده غير كتائب الجماعة المنتشرة على كل شبر في أرض مصر من أجل إقرار الشرعية ونصرة الإسلام.
ويحظى مسلسل الاختيار في الجزء الثالث منه الذي يعرض هذا العام بنسب مشاهدة عالية من الجمهور المصري، والعربي بسبب الأحداث التي يتعرض لها والتي تمثل مرحلة زمنية فارقة في التاريخ المصري، إذ يتناول فترة تولي جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والمخططات التي دبرتها ضد مؤسسات الدولة المصرية بما فيها الجيش والشرطة والقضاء، حيث سعت الجماعة إلى إحلال عدد من القضاء التابعين لها في المناصب، القيادية في جهاز القضاء.
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