انت الان تتابع خبر حفل غنائي في ابو ظبي لـ عمرو دياب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يقيم الفنان المصري عمرو دياب حفلا غنائيا في أبو ظبي بعيد الفطر السعيد في الإتحاد أرينا ضمن سلسلة ليالي ياس، وقد كان الفنان المصري عمرو دياب قد غاب عن أبو ظبي بحدود ال 4 سنوات ليعود ويلتقي مع جمهوره في حفل غنائي مميز في عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء 3 مايو 2022، ومن المتوقع أن يقدم عمرو دياب مجموعة من أجمل الأغاني القديمة والجديدة وفي اليوم التالي سيحيي عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا في الكويت في فندق جميرا الكويت في 4مايو القادم.

ولابد من ذكر أن الفنان المصري عمرو دياب كان قد تصدّر الترند على مواقع التواصل الإجتماعي خلال شهر رمضان بعد أغنية "السر" الخاصة بحملة البريد المصري، ولقد لاقت هذه الأغنية نجاحا كبيرا، وتصدّر حجم المشاهدات على اليوتيوب مشاهدات عالية في مصر على مدار 13يومآ متتالية، وكلمات أغنية "السر" من تأليف أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد أبراهيم ومكساج وديحبيتال ماستر أمير محروس وإخراج طارق العريان وقاموا بعمل نسختين من الأغنية كانت الأولى في شوارع القاهرة ومناطق أثرية مختلفة والثانية في أحد المنازل تم تصويرها.