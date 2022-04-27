انت الان تتابع خبر اتفرج : ضخامة قصر الزعيم عادل إمام وسوره الشاهق ..لن تصدق ما ستراه عيناك .. وسيذهلك ما كتب على بوابته العملاقة! !(فيديو) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - رغما عن بداياته البسيطة، ومولده في حي متواضع الذي يسمى الحلمية، لكن الفنان الكبير عادل إمام، صاحب التاريخ الفني الطويل، تصدر النجومية في وقت قصير.

وتمكن الزعيم المصري عادل إمام، في مشواره الفني، من تحقيق ثروة ضخمة، حيث وضعته في خانة أغنى الفنانين في مصر والمنطقة العربية.

وقد اشترى عادل إمام، قصراً كبيراً في المنصورية، وهي منطقة تجمع عدة شخصيات هامة في مصر من سفراء وفنانين وخلافه، ويتميّز القصر بطابع كلاسيكي عصري في آن واحد.

وتبلغ مساحة القصر الداخلية حوالي 100 فدان، محاطة بسور شاهق وكبير، وعلى البوابة هناك لافتة مكتوب عليها «فيلا آل إمام» باللون الأبيض على خلفية زرقاء

وفي الصورة المرفقة نأخذك في رحله قصيرة لقصر الزعيم عادل إمام للتعرف على فخامته وذوقه في اختيار الاثاث والديكور.