انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي تعود مجددا بإطلالات رمضانية محتشمة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تتألق النجمة هيفاء وهبي بأحدث الإطلالات والعباءات التي تناسب أجواء رمضان وأجواء الصيام وفي أخر ظهور لها ظهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعباءة بيضاء اللون مع اللون الذهبي وقامت بتنسيق الشنتة والحذاء وحزام العباءة باللون الذهبي الساحر، كما تستمر الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بالخضوع لجلسات تصوير لافتة خلال الشهر الفضيل بإرتدائها ملابس محتشمة تناسب أجواء رمضان.

كما تشارك الفنانة هيفاء متابعيها ومحبيها هذه الصورة من خلال نشرها على منصة أنستغرام، وتفاعل عدد كبير من الفانز والجمهور مع هذه الصورة، وقاموا بمشاركتها في هذه الصور كما وعلّق عليها الجمهور بتعليقات إيجابية كثيرة، ومن ضمن التعليقات التي قامت الفنانة هيفاء وهبي بمشاركتها على خاصية الستوري الخاص لها في أنستغرام كان تعليق أحد محبيها "جمال# هيفاء وهبي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور يتغنى بجمالها وأناقتها، وعلّق الأخر قائلا: نجمة رمضان هيفاء وهبي ذات الإطلالة المرموقة، ولابدّ من ذكر أن الفنانة هيفاء وهبي سحرت الجمهور وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بأناقتها منذ بداية شهر رمضان من خلال ارتدائها لعباءات بأكثر من طراز أنيق، وتنال أعجاب الكثير من متابعيها.