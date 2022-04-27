انت الان تتابع خبر مصطفى شعبان وعلاقته بالراحة دلال عبد العزيز والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تحدّث الفنان مصطفى شعبان عن الفنانة المصرية الراحلة دلال عبد العزيز وكواليس (ملوك الجدعنة) خلال الحوار الذي أجراه مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج حبر سري عن "الأم دلال عبد العزيز كما اعتبرها" فضلا عن احساسه بالفقد نتيجة غيابها.

كما أكّد الفنان مصطفى شعبان أنه كان يتفقد الفنانة الراحلة ويطمئن عليها عبر المراسلات بينه وبين دنيا سمير غانم ابنتها، والاطمئنان على حالتها الصحية لصعوبة الوصول إليها، حيث عذر نفسه آنذاك بالقول أنه كان موجودا خارج مصر للقيام بتصوير عمل فني.

كما تحدّث الفنان مصطفى شعبان عن العلاقة التي تربطه بالراحة دلال عبد العزيز وكيف تطورت خاصة بعد مسلسل "ملوك الجدعنة"، الذي كان العمل الأخير للراحلة دلال عبد العزيز قبل وفاتها، وأوضح الفنان مصطفى شعبان بأنه كان يقابل الراحلة دلال عبد العزيز يومياً أثناء تصوير ملوك الجدعنة، وبعد الانتهاء من التصوير بعشرة أيام تقريباً أخبرته بأنها اكتشفته، كما قال لابنتها دنيا سمير غانم معزيّا وواصفا حالته بعد غيابها:" حزنت حزناً شديداً على فراقها لأنها القلب الحنون والمسكن الدافئ، اشتقت لها كثيراً".

كما عاد الفنان مصطفى شعبان للتحدث حول أهم أعماله الفنية كما اعتبرها وهو مسلسل "ملوك الجدعنة"، وعاد للتأكيد أيضا برده على الناس الذين انتقدوا هذا العمل مدّعين بأنه لا يصلح لعائلة في شهر رمضان المبارك، بسبب وجود مشاهد وألفاظ مسيئة بأنّه متأكّد بعدم متابعتهم للمسلسل والتسرع في الحكم عليه.

يذكر أن مسلسل ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وفكرة محمد سيد بشير، وإخراج أحمد خالد موسى بالإضافة الى شركة الإنتاج "صادق الصباح للإنتاج"، وهو من بطولة كل من: الفنان مصطفى شعبان، عمرو سعد، يوسف شعبان، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، عمرو عبد الجليل، رانيا يوسف، وليد فواز و محمد التاجي.