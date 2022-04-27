عودة محاسب مسلسل بطلوع الروح بعد أيام من اختطافه وهذه حالته

ابو ظبي - احمد الجزار - تمكنت الأجهزة الأمنية اللبنانية بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وشعبة المعلومات ومخابرات الجيش، من الإفراج عن السيد صادق روللي المحاسب في شركة الصبّاح، بعد أيام من اختطافه.

وأعلن السيد صلاح مهران مدير برامج قناة mbc مصر عن عود صادق روللي محاسب مسلسل “بطلوع الروح” وتمتعه بصحة جيدة، كاتباً عبر حسابه بفيسبوك:”كل الحب والتقدير لعائلة السيد صادق روللي على صبرهم وثقتهم، ولكل الأصدقاء الذين تواصلوا معنا من كل أنحاء العالم العربي للاطمئنان”.

كما وجهت شركة الصبّاح بكل أفرادها وطاقمها في لبنان ومصر وكل الوطن العربية بالشكر للأجهزة الأمنية والحكومة اللبنانية على الجهود القصوى التي بذلتها، وتحية خاصة لسعادة السفير المصري الدكتور ياسر علوي الذي تابع عن قرب كل التفاصيل لحين الإفراج.

مسلسل بطلوع الروح

يعد مسلسل بطلوع الروح، واحدًا من ضمن 36 مسلسلا هو إجمالي عدد مسلسلات رمضان 2022 المصرية، التي تعرض على القنوات الفضائية المصرية والعربية، ومنصات البث الإلكترونية مثل شبكات شاهد ووتش إت وغيرها، لكنه مكون من 15 حلقة فقط.

ينتمي مسلسل بطلوع الروح إلى نوعية الأعمال الدرامية ذات الـ 15 حلقة فقط، لذا يعرض في النصف الثاني من رمضان 2022، ليدخل في منافسة شرسة مع العديد من الأعمال الدرامية المعروضة على القنوات الفضائية.

حيث انطلق السبت 16 أبريل الجاري الموافق 15 رمضان المبارك، عرض أولى حلقات مسلسل بطلوع الروح للفنانة إلهام شاهين، ومنة شلبي وأحمد السعدني.

ويعرض مسلسل “بطلوع الروح” يومياً على شاشة “MBC مصر”، 9:00 مساءً، ويُعاد على “MBC مصر2” 11:00 مساءً.

يطرح مسلسل بطلوع الروح، قضية الإرهاب وتدور أحداثه حول مهندسة إلكترونيات تضطرها الظروف للتواجد ضمن أفراد تنظيم إرهابي.

لمسلسل من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند أبو عبود، عادل كرم، من تأليف محمد هشام عبية ومن إخراج كاملة أبو ذكري. وتم تصوير المسلسل ما بين لبنان وسوريا وتركيا.

مسلسل بطلوع الروح، كان قد أثار جدلًا كبيرًا منذ الإعلان عنه، بعدما ظهرت الفنانة المصرية، إلهام شاهين مرتدية ملابس “داعش”، وهو ما عرضها لهجوم شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من البعض، ودفع هذا الجدل الفنانة إلهام شاهين للرد على منتقديها بأن “المسلسل يكشف مدى بعد الجماعات الإرهابية عن تعاليم الدين الإسلامي الصحيح، ويفضح ما كان يفعله الدواعش، خاصة أنها تلعب دور قيادية في التنظيم الإرهابي داعش، وتقوم على تجنيد الفتيات للانضمام للتنظيم”.