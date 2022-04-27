انت الان تتابع خبر في أجواء رمضانية – اتفرج ياسمين صبري تبهر جمهورها بظهور لا يصدق والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”.

وظهرت ياسمين صبري مدتدية فميص من اللون الأبيض وتبتسم بطريقة جذابة في أجواء رمضانية مما أثارت إعجاب الجمهور أما من الناحية الجمالية فقامت بإستخدام القليل من المكياج كعادتها مع ترك شعرها.

وحصلت الفنانة علي كثير من التعليقات الجميلة مثل: ياعمري الجمال -بندفع فيكي ١٠ الاف متقدم -حبيبي الجميلة .

طلاق ياسمين صبري

وكان انتشر الكثير من الأخبار علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول انفصال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عن الفنانة ياسيمن صبري ولكن لم يخرج أي منهما حتي الآن للكشف مدي صحة أو كذب هذه المعلومات.

وتعتبر ياسمين صبري من النجمات التي لا تتخلى عن الرياضة، ولطالما شاركت متابعيها الأوقات التي تقضيها في الصالات الرياضية، وهي تستعرض رشاقتها، والحركات الصعبة التي تقوم بها، بالإضافة إلى الملابس الرياضية المميزة التي تعتمدها وهي تمارس الرياضة لاسيما وأن لم تشارك في أي عمل تليفزيوني في شهر رمضان الماضي مما اثار الكثير من التساؤلات حول ذلك الغياب.