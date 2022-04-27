انت الان تتابع خبر اتفرج– البرنسيسة فيفي عبده تبزر مفاتنها بفستان مثير والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الإستعراضية فيفي عبده صورة جديدة لها على حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام.

وظهرت فيفي عبده مرتدية ستان مكشوف من منطقة الصدر والأرجل مع معطف علي ظهرها وتحك تطريقة مثيرة مع وضع الكثير من المكياج وترك شعرها علي ظهرها وتسير في الشارع.

وعلق الكثير من الجمهور علي هذا الفيديو ومن بينها :عسل وقمررررررررر ماشاء الله -كل سنه وانتي طيبه يافوفا.

أخر أعمال فيفي عبده

تشارك فيفي عبده في مسلسل “شغل عالي” مع مجموعة مثل شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور وغيرهم، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده مسلسل “مملكة الغجر”، 2019، بطولة كل من: حورية فرغلي، حازم سمير، سامح الصريطي، سناء شافع، ميار الغيطي.

مرض فيفي عبده

ووردت الفنانة فيفي عبده بشأن الشائعات التي انتشرت حول دخولها العناية المركز ونشرت صورة لها عبر خاصة الستوري على موقع انستجرام قائلة: “يا جماعة بسم الله ما شاء الله خمسة وخميسة عليك يا فوفا” لاسيما بعد انتشار الكثير من الاخبار حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد بالاضافة إلي انتشار الكثير من الشائعات حول وفاتها خلال الفترة القليلة الماضية.