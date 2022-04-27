حبس مرتضى منصور سنتين في سب وقذف محمود الخطيب

ابو ظبي - احمد الجزار - قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، بالسجن سنة مع الشغل لمرتضى منصور وغرامة 10 آلاف وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه وذلك في كل من الدعويين المقامتين من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يتهمه فيهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعني الحكم أن المحكمة قضت بسجن مرتضى منصور سنتين وغرامة 20 ألف جنيه في كلا الدعويين.

وتحمل الدعوى المقامة من الكابتن محمود الخطيب ضد المستشار مرتضى منصور رقم ٨٣ لسنة ٢٢، ويتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما تحمل الدعوى الأخرى رقم ٤٥ سنة ٢٢، ويتهم فيها أيضا محمود الخطيب المستشار مرتضى منصور بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب “عثمان” المستشار القانوني للأهلي على صفحته بموقع فيسبوك: “محكمة جنح الاقتصادية تقضي حضوريا بحبس مرتضى منصور سنتين مع الشغل في قضيتين مرفوعين منا لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتهمة السب والقذف وخدش سمعة العائلات”.

واتهم “الخطيب” رئيس نادي الزمالك بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر إن المحكمة ألزمت مرتضى منصور بكفالة مالية لوقف تنفيذ الحكم.

براءة مرتضى منصور

وفي ٦ أبريل الجاري، أيدت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية، براءة المستشار مرتضى منصور في دعوى السب والقذف المقامة ضده من الكابتن محمود الخطيب.

وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، قضت في ٢٦ ديسمبر الماضي، ببراءة المستشار مرتضى منصور في أولى الدعاوى التي حملت رقم 1451 سنة 21، والمقامة ضده من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، واتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.