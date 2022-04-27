انت الان تتابع خبر اتفرج: كيف سخر المطرب السعودي محمد عبده من الفنان اليمني ابو بكر سالم وطلال مداح.. ما قاله عنه صدم الجميع وازعجهم! (فيديو) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشف المطرب السعودي محمد عبده في لقاء له ببرنامج مراحل علي العلياني عن رأيه بالأغاني الوطنية للمطربين أبو بكر سالم وطلال مداح وذلك بعد سؤاله عن تركهم إرثاً لا يزول.

وتحدث محمد عبده :" كإرث غزلي تركوا لكن أنا أقول إن الإرث الوطني هو الذي يبقى .. عد إيش في عندهم من أغاني وطنية".

وسخر محمد عبده من أغنية "يا بلادي واصلي" لأبو بكر سالم قائلاً : " واحد يدف عربية خربانة .. هذا ليس الوطن".

وكشف "عبده" مفاجأة عن أغنية وطني الحبيب لطلال مداح موضحاً أنها مسروقة.

ولفت إلى أن الفنان يجب أن يعطي أحسن ما عنده للوطن.