انت الان تتابع خبر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ يطلق أول برومو مسلسل من تأليفه .. ويكشف عن المهنة التي يحبها بشدة! (فيديو) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي اَل شيخ، بالمشاركة على حسابه الخاص في تويتر، فيديو لبرومو مسلسل الثمانية والذي يعد أول مسلسل من تأليفه.

وقال آل الشيخ في تعليق الفيديو : " بكوكبة من النجوم من السعودية ومصر والبحرين والشام والمغرب العربي ... وبنجوم من العالم ... سعيد بأول تجربة لي واتمنى لها التوفيق ان شاء الله ... اشكر كل من شارك في هذا العمل واتمنى يعجبكم ... عقبال ما اصير رسام ".

وكشف آل الشيخ عن طريق سلسلة تغريدات على حساب الشركة في "تويتر" : "أولى إنتاجات رزام التي اهتم فيها في جودة المحتوى والتنفيذ والأسماء المشاركة.. رزام عبارة عن كل هواياتي التي اريد التعبير عنها. ومن أهمها دعم الموهوبين في كل العالم".

وتابع : "المسلسل من إخراج أحمد مدحت وستاف عالمي في التصوير والموسيقى والخدع البصرية.

وبطولة الفنان الجميل آسر ياسين والفنان الممتع خالد الصاوي وكوكبة من النجوم في مصر والسعودية والشام والمغرب العربي ونجوم عالميين".

واضاف : "أتمنى أن يحوز رضاكم واستحسانكم وتكون ردة الفعل تدفعني للمزيد. تركت توقيت العرض لما يراه الشيخ الوليد (رئيس مجلس إدارة مجموعة ام بي سي) والقائمين على منصة شاهد فأنا واثق في خبرتهم في هذا الموضوع

بكوكبة من النجوم من السعودية ومصر والبحرين والشام والمغرب العربي … وبنجوم من العالم … سعيد بأول تجربة لي واتمنى لها التوفيق ان شاءالله … اشكر كل من شارك في هذا العمل واتمنى يعجبكم … عقبال ما اصير رسام ????