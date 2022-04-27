انت الان تتابع خبر شهادة تقلب الطاولة بالمحكمة بين جوني ديب وآمبر هيرد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكدت أخصائية في علم النفس السريري والطب الشرعي شانون كاري، والتي استعان بها محامو الممثل جوني ديب، أنّ الممثلة آمبر هيرد تعاني اضطرابات في الشخصية، وذلك في شهادة أدلت بها أمام المحكمة الناظرة في دعوى التشهير التي رفعها النجم على طليقته.

وقالت المتخصصة :" توصلت إلى هذا التشخيص بعدما عاينت الممثلة البالغة 36 عاما ضمن جلسات امتدت 12 ساعة في ديسمبر عام 2021.

وأضافت أنّ الأشخاص الذين يعانون اضطرابات كتلك التي لوحظت لدى آمبر هيرد "يتفاعلون بطريقة عنيفة"، مضيفة أنهم "غالبا ما يتصرفون بأذية تجاه شركائهم".

وسعى محامو الممثلة إلى دحض أقوال كاري، مشيرين إلى أنّ الأخصائية في علم النفس تعمل لحساب الطرف الخصم، لكنّ الأخيرة شددت علة أنها تتحدث "عن حقائق علمية".

وأشارت إلى أنّ هيرد، وخلال اختبار أجرته كاري أثناء إحدى الجلسات، أظهرت "مبالغة كبيرة" في أعراض الإجهاد النفسي بعد الصدمة والتي ربما قد تكون عانت منها جراء العنف المنزلي المزعوم.

وبينما نفى نجم "بايرتس أوف ذي كاريبيين" الأسبوع الماضي أن يكون ضرب هيرد يوما أو أي امرأة أخرى في حياته، أشار مرات عدة إلى أن هيرد هي التي كانت تضربه.

ويتبادل ديب وهيرد اللذان استمر زواجهما عامين، الاتهامات بالتشهير في هذه المحاكمة التي تحظى باهتمام إعلامي واسع، وتنقل المحطات الإخبارية الأميركية وقائعها.

ويقاضي ديب طليقته بالتشهير ويطالبها بتعوض قدره 50 مليون دولار على خلفية مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" عام 2018 صوّر ديب على أنه زوج عنيف.