انت الان تتابع خبر محمد عبده يكشف ثروته بالمليارات ويعتذر من أمير سعودي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - خلال لقاء له في برنامج "مراحل مع علي العلياني"، كشف الفنان السعودي محمد عبده عن اسم الشخص الذي يشعر أنه مدين له بالاعتذار خلال مسيرته، وهو الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز، بالإضافة الى لكثير من الناس الذين رحلوا إلى الدار الآخرة ومنهم من ينتظر" قائلا: "أرجو إنهم يسامحوني..الإنسان خطاء وخير الخطائين هم التائبين والمستغفرين..واتمنى الا يكون بيني وبينهم إلا السماح والمغفرة".

وعلى صعيد آخر، أثار الفنان السعودي، تفاعلا كبيرا عقب التصريحات التي أدلى بها حول ثروته، حيث قال ان الثروة السوقية يمكن تكون في العقار ولا يمكن تحديد قيمتها المادية، مؤكدا ان عنده عقارات في مكة، والمدينة، وجدة، وأوروبا، والفلبين.، وذلك حسب رغبة امه التي أرادات ان يكون له عمله وتجارته الخاصة لعدم اقتناعها بطريق الفن الذي سلكه، متابعا إنه يملك ١١ مليارا في إشارة إلى أولاده وبناته الأحد عشر، قائلا: "نوره وود وريم وهيفاء ودلال وعبدالرحمن وبدر وخالد والعالية والعنود وسلطان، يفوقون كثير من المليارات، "هذول ثروتي".

كما أثار محمد عبده الجدل، وهو يصف لحن أغنية الفنان الراحل طلال مداح «وطني الحبيب» بالمسروق، واللحن الذي قدمه الراحل أبو بكر سالم «يا بلادي واصلي» بأنه أقل من أن يكون إرثاً وطنياً مشبهاً إياه بأنه أشبه بشخص «يدفع عربية»، معترفاً أنه وجه هذا الكلام لهما وهما على قيد الحياة، وأكد انه لا يوجد له خليفة، ولا يستطيع أحد أن يلعب في ملعبه.

هذا وتحدث الفنان عن سر غنائه بصوت مستعار في بداية مشواره الفني، مؤكدًا أن هذا كان بناءً على نصيحة من مدربين الصوت لذين طلبوا منه عدم استخدام طبقات الصوت العليا والمفتوحة وأن يدخرها للمستقبل، متابعا ان صوته لم ينضج إلا في فترة الثمانينات، ولا زال يستثمر صوته الآن أكثر من ألحانه، وذلك بالرغم من أن ألحانه تسبق أدائه.