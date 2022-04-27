انت الان تتابع خبر هل تخلع نداء شرارة الحجاب مقابل الإستمرار بالفن؟ تصريحات صادمة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عبر حسابها على انستغرام، نشرت الفنانة الأردنية ​نداء شرارة​ مقطع فيديو لها على، وهي تجيب عن سؤال مهم خلال مقابلة تلفزيونية لها ضمن برنامج "بروباغندا"، حيث سئلت"، حول عدم قدرتها على الاستمرار في الحجاب مع الغناء، وان خلع الحجاب مسألة وقت.

لترد نداء على هذا الكلام قائلة: "اكيد اشاعة، انا بخلع الغناء ولا اخلع الحجاب، ازا في شي بينخلع فهوي الغناء"، مؤكدة انها على استعداد لإعتزال الفن مقابل الا تغير شكلها او تخلع حجابها.

وعلقت شرارة على الفيديو: "اشاعة كل شهر بتتكرر منذ خمس سنوات وما عندي رد آخر غير هيك"، وشكرت صباغ على المقابله، وشكرت المخرج تقي سعاده وكل من يعمل وراء الكاميرات.

وتطرَّقت شرارة للحديث عن عائلتها، قائلة: "أهلي ربونا وربو عيونا على الشبع"، مؤكدا ان هذا الشيء الذي علمها القناعة وعدم الإنبهار بأي شيء، لأنه كل شي رأته وحققته في بيت أهلها".

وتفاعل المتابعون مع نداء شرارة وتصريحاتها، معبرين عن إعجابهم بتصريحاتها وكلامها الموزون خلال لقاء لها في برنامج "بروبوغاندا"، وجاءت بعض التعليقات: "ماشاء الله عليكي راقيه ف كلامك واسلوبك ربنا يثبتك ويزيدك ويقربك ليه يارب".

يذكر ان الفنانة الأردنية قد كشفت في وقت سابق عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن إصدار كتابها الجديد “في روحي نداء” الذي يشكل الانطلاقة الأولى لها في عالم الكتابة، تتحدث فيه شرارة عن جميع المشاعر التي تنتاب الإنسان ويعجز عن التعبير عنها، أهدته لروح أخيها الراحل الذي كان لغيابه أثر عميق في قلبها، وغير نظرتها للحياة التي تعيشها، ، وكانت قد انتهت من سرد روايتين سابقا، ولكن لم يكن لديها القدرة على إصدارهما بعد وفاة أخيها، بسبب فقدان الرغبة لذلك، حسب قولها.