شاهد.. زوجة أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلاده: كل سنة وأنت ابنى وصاحبى...

احتفلت هدى زاهر بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد زاهر، حيث نشرت صور تجمعهما من خلال حساب الإنستجرام الخاص بها وعلقات عليها بـ "كل سنة وأنت طيب يا حبيبى وابنى وصاحبى وأبو بناتى ربنا يخليك لينا يارب وميحرمناش منك أبدا سندنا وضهرنا بعد ربنا سبحانه وتعالى وإن شاء الله بإذن الرحمن ربنا يعوض صبرك خير السنة دى وتكون سنة النجاح والحب الخير يارب اللهم أمين".

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