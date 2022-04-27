شاهد.. وفاء عامر لـ نور النبوى فى كواليس ”راجعين يا هوى”: هتعمل...

كشفت الفنانة وفاء عامر عن فيديو لها برفقة الممثل الصاعد نور النبوى، نجل الفنان خالد النبوى، وذلك فى كواليس تصوير مسلسل "راجعين يا هوى"، وقالت وفاء عامر خلال الفيديو لـ نور "بحبك يا ولا هتوحشنى" ليرد عليها: "هنشتغل تانى مع بعض"، فترد "أنت تستحق بطولة مطلقة" فيرد نور "بطولة مشتركة بقى".

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