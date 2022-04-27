منة عرفة: أشعر بأنني غير متزنة نفسيًا وفكرت في اللجوء إلى طبيب نفسي (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - اعترفت الفنانة الشابة منة عرفة بأن المشاكل التي واجهتها في الفترة الأخيرة دفعتها للتفكير في اللجوء إلى العلاج النفسي.

وقالت منة عرفة خلال استضافتها في برنامج “ضرب نار” الذي تقدمه الإعلامية داليا فؤاد عبر قناة القاهرة والناس : محمود المهدي دمر جزءا من حياتي وليس حياتي كلها، وقبل رمضان بحثت على الإنترنت عن أسماء أطباء نفسيين، لكن تراجعت عن فكرة استشارتهم وفضلت التفكير في مشاكلي لوحدي ومع أهلي والأشخاص الذين يحبونني.

أضافت : أشعر بأني غير متزنة نفسيا، وفي السابق كانت عندي القدرة على التصرف واتخاذ القرار الصحيح في أي مشكلة، لكن الآن فقدت القدرة على اتخاذ القرار.

وتابعت : سبب المشاكل التي أمر بها هو قيامي بفتح الموبايل باستمرار، وقراءة ما يكتب عني والرسائل والنصائح التي يرسلها البعض لي.

وخلال لقائها في البرنامج، اعتذرت منة عرفة للفنان محمد نجاتي، بعد أن وجد نفسه طرفا في أزمة انفصالها الأول عن محمود المهدي، بدعوى أن بعض المشاهد التي جمعته بها في مسلسل “الفيلا 101” كانت السبب في ذلك.

وردا على سؤال هل قمت بترتيب “التريند” بمساعدة محمود المهدي ومحمد نجاتي؟ قالت : لم يحدث ذلك، ولا أعتقد أنهما رتبا “التريند” معا دون علمي لأنه تسبب لي في الضرر، والاتفاق على تبادل الشتائم طريقة رخيصة في صناعة “التريند” لا يمكن أن ألجأ لها.