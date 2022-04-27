بعد تأكد عدم صلاحية بعض المحتويات.. سلامة الغذاء تطالب بسحب “أندومي” من الأسواق

ابو ظبي - احمد الجزار - قررت الهيئة القومية لسلامة الغذاء سحب منتج إندومي من الأسواق بعد تبين عدم صلاحية منتج الشطة ونكهتي الدجاج والخضار للاستهلاك الأدمي.

كما قررت الهيئة القومية لسلامة الغذاء سحب المنتج من سلسلة الإمداد الغذائي وعدم تداول أكياس الشطة والنكهات غير المطابقة، ومنحها مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق بالإضافة إيقاف التعامل مع الشركة المنتجة للشطة حتى يتم القيام بالإجراءات التصحيحية، التي تضمن خلو المنتج من الملوثات ومسببات الأمراض وعدم تداول نكهة الدجاج والخضار موضوع المخالفة كذا إزالة الادعاء على عبوات منتجات الشركة الخاص بفوائد فيتامين ب وأملاح معدنية من حديد وزنك وكالسيوم.

وقالت الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى بيان لها أنها تجرى العديد من الأنشطة الرقابية على متداولي الأغذية والمنشآت الغذائية للتأكد من تحقيقهم لمتطلبات ومعايير سلامة الغذاء وتوفير الغذاء الآمن للمستهلك، حيث تضمن هذه الأنشطة التأكد من وجود نظام فاعل في المنشآت الغذائية يمكنها من تتبع كافة المنتجات الغذائية التي تصنعها هذه المنشآت خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية وصولًا إلى المستهلك في منافذ البيع النهائية سواء من خلال الاحتفاظ بسجلات ورقية أو إلكترونية لبيانات كافة منتجات المنشأة والعملاء الذين وردت المنشأة منتجاتها إليهم.

سحب منتج إندومي من الأسواق

وفي هذا الإطار وفي ضوء التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، فإن الهيئة تود إيضاح بعض الحقائق حول سحب منتج الإندومي من الأسواق، كالتالي:

تجري الهيئة سحب دوري لاختبارات معملية للمنتجات الغذائية المختلفة من خلال رصدها لسلامة تلك المنتجات المطروحة في الأسواق، بما فيها منتجات الشركات التي اعتمدتها الهيئة كمنشآت مدرجة بالقائمة البيضاء. سحبت الهيئة عينات من الأسواق لتحليل المنتج والوقوف على مدى سلامته، وتبين بعد ورود نتائج التحاليل بصلاحية الشعرية سريعة التحضير للاستهلاك الأدمي، وعدم صلاحية منتج الشطة ونكهتي الدجاج والخضار للاستهلاك الأدمي لوجود نسبة من الافلاتوكسينات ومتبقيات المبيدات بما يتعدى الحدود الأمنه المسموح بها للاستهلاك الأدمي.

• سحب منتج إندومي من الأسواق من سلسلة الإمداد الغذائي وعدم تداول أكياس الشطة والنكهات غير المطابقة، ومنحها مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق.

• إيقاف التعامل مع شركة إندومي المنتجة للشطة حتى يتم القيام بالإجراءات التصحيحية، التي تضمن خلو المنتج من الملوثات ومسببات الامراض.

• عدم تداول نكهة الدجاج والخضار موضوع المخالفة كذا.

• إزالة الادعاء على عبوات منتجات الشركة الخاص بفوائد فيتامين ب وأملاح معدنية من حديد وزنك وكالسيوم.

– استجابت الشركة على الفور بسحب منتج إندومي من الأسواق وسحبت عدد 733340 كرتونة، بنكهات مختلفة ولازالت الشركة مستمرة في سحب منتجاتها غير المطابقة لاشتراطات سلامة الغذاء حتى الآن، وأيضا طرح الشعرية سريعة التحضير دون أكياس الشطة مع إزالة الادعاء المذكور على الكراتين.

وتود الهيئة التأكيد أن هذا الاجراء يتم بصفة شبه يومية في مختلف دول العالم المتقدمة، عن منتجات غذائية تكتشف المنشآت الغذائية وجود عيب أو ملوث في أحد منتجاتها الغذائية، بالتنسيق مع السلطات الرقابية لإجراء السحب أو الاسترجاع للمنتج بصورة طوعية حرصًا على صحة المستهلك وسمعة المنشأة.

كما تشجع الهيئة الإبلاغ الطوعي من قبل الشركات حين رصدها لأي خطأ اثناء التداول، مؤكدة أن هذا الاجراء يثبت مدى حرص هذه الشركات على الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، وتحملها للمسؤولية في حال وجود خطر أو مخاطر فيما تقدمه من غذاء، بما يؤكد المصداقية أمام الهيئة القومية لسلامة الغذاء وأمام المستهلكين.

وتؤكد الهيئة أنها تتخذ قراراتها بالنسبة لتداول المنتجات الغذائية في ضوء التقييم العلمي الدقيق، والنتائج المعملية في المعامل المختصة والمعتمدة ووفقًا لصحيح القانون.

وأخيرًا تدعو المستهلك المصري والكافة بالتواصل مع الهيئة ومتابعة بيانتها وموقعها الرسمي، على الشبكة الدولية الإنترنت وعدم الانسياق وراء إشاعات قد تكون مغرضة أو غير صحيحة بخصوص ما يعتريهم من شكٍّ أو رِيبة بشأن سلامة المنتجات الغذائية، بدلًا من التسرع بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما قد يُكدر الأمنَ والسلمَ العامين ولو بحسن نية، أو يدخل في دائرة التجريم ويستوجب المعاقبة.