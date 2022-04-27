أول تعليق من السيسي عن أحداث “الاختيار 3” وحقيقة تاَمره على الرئيس مرسي

ابو ظبي - احمد الجزار - في أول تعليق له على الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار”، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن ما عرضه المسلسل “هو ما حدث في الواقع في ذلك الوقت”.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الهدف من مسلسل “الاختيار 3″، هو التسجيل “بأمانة وإخلاص” لما حدث في تلك الفترة من تاريخ مصر.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس بحفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم الثلاثاء، بحضور قيادات الدولة وعدد من المسؤولين والوزراء والشخصيات العامة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن المجتمع المصري.

وأضاف السيسي: “الهدف أن نسجل بأمانة وإخلاص وشرف في وقت ينعدم فيه الشرف والصدق. كنا حريصين في هذه الفترة، وعلى الأقل كل كلمة اتقالت في الوقت دا مع الناس الكبار بمنتهى الدقة دا اللي حصل”.

وتساءل الرئيس السيسي: “معقول حد يكون مختلف مع حد في أفكاره ويساعده؟ يساعده ليه؟ يتآمر! ميتآمرش ليه؟.. لا والله، وبحلف بالله، أبدًا، وسبب النجاح والتغيير أنه لم يكن هناك خيانة أو تآمر أو عدم إخلاص”.

وشدد الرئيس السيسي أن “الإخلاص لله ولهذا الوطن الذي لا يتحمل أكثر من ذلك”.

وقال: “لما أجي أقف الوقفة دي مع الرئيس مرسي الله يرحمه كنت بقف مع مصر، لو تآمرت عليه بعد ما تولى يبقى تآمرت على مصر وعلى 100 مليون وضيعت حياتهم ومستقبلهم”.

تجدر الإشارة إلى أن الجزء الثالث من مسلسل الاختيار الذي يعرض حاليا، يرصد أحداث فترة حكم الإخوان لمصر في عهد محمد مرسي، وشهد تجسيد شخصية السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، ويلعب دوره الممثل ياسر جلال.

وخلال الحفل، تحدث السيسي عما وصفه بـ”التحديات التي واجهتها مصر منذ عام 2011″، وقال: “استنفذنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أي رئيس تجاوز تلك الأزمة من عام 2011 إلى 2014”.

وأضاف: “المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة”.

وتابع: “خطواتنا كانت ثابتة وراسخة وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء لمصرنا الحبيبة. على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة لكن نجاحاتنا كانت أعظم”.

واستطرد الرئيس: “على عهدي معكم دائما. الصدق والإخلاص في العمل والتجرد من الانتماء إلا للوطن”.

وأشار إلى أن “الفترة المقبلة ستشهد دعما مضاعفا للقطاع الخاص، للقيام بدوره في تحقيق التنمية، وسيتم توفير جميع الإمكانيات والبيئة اللازمة لتحقيق ذلك”.

وأوضح كذلك أنه “تم إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي لدراسة أوضاع المسجونين، التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، وأنه سيتم توسيع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية”.

ومن جهة أخرى، كشف السيسي عن تكليفه الحكومة المصرية بعقد “مؤتمر صحفي عالمي”، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وكشف كذلك عن تكليفه الحكومة “بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي، وكذلك البدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية”.

واستطرد الرئيس المصري بالقول إنه كلف الحكومة أيضا بـ”الإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، بمستهدف 10 مليار دولار سنويا ولمدة 4 سنوات”.

كذلك أعلن عن تكليفه” إدارة المؤتمر الوطني للشباب، لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني ورفع النتائج له، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها”.