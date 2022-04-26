انت الان تتابع خبر الرئيس السيسي يفجّر تصريحا حول مسلسل الإختيار 3 فهل احداثه وهمية؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - خلال إفطار الأسرة المصرية، اليوم الثلاثاء، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن ما تم عرضه في مسلسل الاختيار هو ما تم في الواقع في ذلك التوقيت، موضحاً ان النجاحات التي حققتها مصر كانت أعظم من التحديات الكبيرة التي واجهتها على مدار السنوات الماضية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن السيسي قوله: "عهدي معكم دائماً الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى".

والجدير بالذكر ان إفطار الأسرة المصرية، شهد حضور كافة أطياف المجتمع، من الوزراء، وكبار رجال الدولة، والشخصيات العام،ة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وكان قد أكد الرئيس السيسي مؤخرا، خلال حواره مع مجموعة من الإعلاميين والصحفيين على هامش تفقد حصاد القمح في منطقة توشكي، أن الدولة أرست مبدأ المواطنة وعدم التفرقة بين المصريين، مشيرا إلى أن الدولة تجاوزت محاولات التفرقة بين المسلم والمسيحي، مؤكدا أن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات ولا يوجد تمييز بين مواطن وآخر.

مسلسل الإختيار 3 هو الجزء الثالث من المسلسل الذي حمل نفس الاسم وعرض على مدى العامين الماضيين، ويؤرخ لفترة حكم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، الذي كان ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن يطيح الجيش بحكمه عقب تظاهرات حاشدة، وما أعقب ذلك من تولي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، ويتم عرض المسلسل في الموسم الرمضاني الحالي، من بطولة عدد كبير من النجوم منهم: كريم عبد العزيز، أحمد السقا، ياسر جلال، أحمد عز، دنيا المصري، مايان السيد وغيرهم.