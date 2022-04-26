عامر زيان يحتفل بعيد ميلاده الرابع والثلاثون

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الرياض - احمد صلاح - احتفل الفنان عامر زيان بعيد ميلاده الرابع والثلاثون، وكتب في تغريدة له على منصة التويتر قائلا: "رغم كل الظروف الصعبة حوالينا، بيضل في محل للفرح مع العيلة- مضيفا- صاروا اليوم 34".

وشارك الفنان عامر زيان احتفاله مع طفليه جورج والياس برفقة زوجته أماندا أيضا، بأجواء كلها فرح و سعادة، وقام بمشاركة فيديو عبر صفحته الشخصية من أجواء الاحتفال بعيد الميلاد، يظهر من خلال الفيديو الزينة والبالونات التي زيّنت مكان احتفال الفنان عامر زيان من داخل منزله في بيروت.

كما ان زوجته قامت بنشر ومشاركة مجموعة من الصور والفيديوهات عبر صفحتها على الانستغرام معلقة "عيد ميلاد سعيد لأفضل شخص عندي في العالم، كما تمنت له كل السعادة والصحة والنجاح الذي يمكن ان يقدمه له هذا العالم". مضيفة فيما بعد على نفس المنشور بقولها:" أنا أحبك يا حبيبي".

وعايد المغني والملحن والشاعر اللبناني وسام الأمير الفنان عامر زيان بعيد ميلاده عر تغريدة نشرها على التويتر قائلا:" كل عام وانت بألف ألف خير صديقي الغالي، يا رفيق الدرب، مع خالص وأرق الأماني بأن يكون عاما سعيدا عليك ان شاء الله، ويجعل كل أعوامك خير وسعادة، وتألق ونجاحات".

بالإضافة الى معايدات متابعين و فانز الفنان عامر زيان له، وتقديمهم أجمل التهاني والمعايدات بمناسبة عيد ميلاده.

يذكر ان الفنان عامر زيان من مواليد 25 نيسان/ابريل 1985، وهو من مواليد مدينة بيروت اللبنانية، وهو شقيق الممثلة لارا خوري أيضا.

وقد بدأ الفنان اللبناني عامر زيان مشواره الفني عندما التقى بالمنتج والمخرج سيمون أسمر ووقع عقدا مع مكتب ستديو الفن وروتانا، وتلى ذلك اللقاء إطلاق أولى أغنياته بعنوان "بتعلملي بدقلا" في عام 2009 وأغنية دويتو مع إليان محفوظ بعنوان "ع طريقك" ، الأغنية الثالثة عنوان "بنص الليل" في عام 2010 ومن بعدها أطلق ألبومه الأول "دنية عشق" عام 2011 ، وتوالت أعماله من بعد ذلك حتى الآن.