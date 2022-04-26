فيفي عبده ضيف رامز جلال اليوم الثلاثاء 26 إبريل 2022

يبحث عدد كبير من الجماهير عن اسم ضيف رامز جلال اليوم الثلاثاء 26 إبريل 2022. ويعتبر برنامج رامز موفي ستار والذي يقدمه النجم الكبير رامز جلال من أكثر البرامج مشاهدة خلال رمضان الحالي. وتقوم فكرة البرنامج على إيهام الضيف أنه سيشارك في فيلم سينمائي بجوار النجم الكبير فان دام. ومن المتوقع أن تكون ضحية رامز جلال اليوم الثلاثاء 26 إبريل 2022، هي الفنانة فيفي عبده.

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