انت الان تتابع خبر مسلسل الكبير أوي نجم بزغ ثم خفت والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يذكر أن مسلسل الكبير أوي 6 المعروض ضمن الموسم الرمضاني الحالي للعام 2022 قد بزغ نجمه بشكل كبير خلال العشر حلقات الأول منذ بداية عرضه، ومن بعدها خفت نجمه عن مجال الفن والسوشيال ميديا، رغم ان المسلسل قد نجاحا كبيرا في المواسم السابقة .

وعلى ذلك أيضا يذكر ان مسلسل الكبير أوي قد لاقى رواجا في الحلقات الأولى منه، وصولا بالتحديد الى الحلقة الخامسة منه التي اعتبرها الكثيرون من متابعي المسلسل وروّاد السوشيال ميديا على أنه بؤرة المسلسل وأفضل حلقاته، إلّا أن الأغلب قد اتفق فيما بعد على أن المسلسل قد سار بشكل متناقض على عكس ما اعتاد المتابعون عليه، واتصفت مشاهده فيما بعد بالتهريج والضحك فقط دون أي حبكة درامية تمشي وفقها المشاهد.

وهو ما اعتبره الكثير من النقاد خللا سائدا لدى أغلب الأعمال العربية التي تستهوي جذب المشاهد خلال الحلقات الأولى منها لرفعه الى مستوى مشاهدات أكبر، ولكن فيما بعد يسير العمل في خط مناقض لخطه الرئيسي.

يذكر ان مسلسل الكبير أوي من تأليف مصطفى صقر، وإخراج احمد الجندي، وهنو من بطولة عدد كبير من الفنانين، منهم: احمد مكي، رحمة احمد فرج، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبو حجاج.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6:

يتم عرض مسلسل الكبير اوي 6 على قناة أون الفضائية حصرا في تمام الساعة 6:20 مساء، وتتم عملية إعادة بثه للمرة الأولى على نفس القناة في تمام الساعة 1:50 صباحا، ويعاد بثه للمرة الثانية على نفس القناة في تمام الساعة الثانية ظهرا.