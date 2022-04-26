انت الان تتابع خبر ايمن زيدان في وضع صحي حرج؟! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تداولت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنان السوري وائل زيدان على فراش المرض، مشيرة بالقول أن الفنان وائل زيدان يمر بوعكة صحية أدت لدخوله المستشفى، وأنه بوضع حرج، وقام الفنان وائل زيدان من خلال ايتي بالعربي طمأنة جمهورة من خلال اتصال هاتفي، وأكد للجمهور ان وضعه الصحي مستقر، وقال" صحتي بخير والحمد لله، وان شالله ما بتشوفو شر... مريت بعارض صحي بسيط، نتيجة الضغوطات اللي صارت خلال شهر رمضان، خلال تصويره عدة مسلسلات".

وتابع قائلا: الحمد لله و لم تصل لأنني دخلت مستشفى ومررنا منها بخير وسلامة، وان شاللّه ما بتشوفوا الا خير".

والصورة التي يتم تناقلها وهو في المستشفى صورة قديمة، التقطها في المستشفى عندما خضع لعملية تحويل مسار، وقام بنشرها على السوشيال ميديا كي لا يتفاجئ أقاربه ومحبوه من شكله الخارجي بعد مرور مدة على اجراء العملية، وظنّ متابعوه انه كان يعاني من مرض معين تسبب له في خسارة في وزنه، وقد كان وائل قد قال في منشور على الستوري عبر حسابه على الانستغرام "حابب خبركن انا بخير وبصحة جيدة ولله الحمد ومافيني شي، شوية ضغط مع سكر مع رز مع عدس... عارض صحي صغير ومرقنا منه، ما بعرف لشو هالمفاولة.. حسبي الله ونعم الوكيل، الله لا يحرمني منكن".

يذكر ان الفنان وائل زيدان يشارك في الموسم الرمضاني الحالي في عدة أعمال رمضانية كبيرة، منها مشاركته في مسلسل الفرسان الثلاثة في لقاء يجمعه مع أخيه الفنان أيمن زيدان الذي يلعب دور البطولة فيه بالتشارك مع كل من الفنانين جرجس جبارة والفنان جمال العلي.

يضاف الى ذلك مشاركة الفنان وائل زيدان في كل من: مسلسل جوقة عزيزة، مسلسل مع وقف التنفيذ، بقعة ضوء، خوازيق، الوسم، حضور لموكب الغياب، بروكار الجزء الثاني.