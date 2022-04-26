تعرف على موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ابو ظبي - احمد الجزار - حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” موعد مباراة النادي الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب بالقاهرة يوم 7 مايو المقبل على أن تقام مباراة العودة بالجزائر يوم 14 الشهر ذاته.

وتأهل الأهلى لمواجهة وفاق سطيف بعدما فاز على نادي الرجاء المغربي في ربع نهائي البطولة، وصعد بطل الجزائر لهذا الدور بعد فوزه على الترجي التونسي في دور الثمانية.

يذكر أن النادي الأهلي حصل على لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين بالفوز على الزمالك 2/1 فى نهائى 2020 وعلى كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في المغرب نسخة 2021 ، ليصل إجمالى تتويج الأهلي باللقب القاري 10 مرات وهو رقم قياسي مُدوّن باسم الأهلي