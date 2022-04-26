انت الان تتابع خبر فضيحة رهف القحطاني مع الإعلامي علي العلياني بفيديو صادم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لنجمة مواقع التواصل السعودية ​رهف القحطاني​، خلال تواجدها برفقة بعض الأشخاص لتناول الفطور في الأماكن العامة.

وتعرضت القحطاني لموقف محرج للغاية مع الإعلامي السعودي على العلياني، الذي كان يشاركها الافطار مع مجموعة من الأشخاص، وطلبت رهف من العلياني​ بمقطع فيديو كانت تصوره، أن يترأف بها عند إستضافتها في برنامجه، وقالت موجهة الحديث له: "أهم شي إذا أجى وقت تستضيف وحدة مثلي، تكون"، ليقاطعها على العلياني قائلًا: "ضبطي السي في وما عليكي"، وظهر الإحراج على رهف القحطاني التي قالت: "انضبط السي في ليش تهت، ليش تهت؟".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو رهف، وانهالت التعليقات الساخرة عليها، حيث علق احدهم: "يقصد أن ماعندك محتوى بس تفهم ماتفهم مشكلتها"، وأشار البعض ان مواضيع رهف مملة ومكررة وليس لديها ما تقوله في اي لقاء تلفزيوني ان تمت دعوتها: "اصلا وش بعد بتقول اذا عمل لقاء معها خلاص كل شي قالته ممل ومكرر".

وعلى صعيد آخر، نشرت رهف القحطاني مقطع فيديو عبر حسابها على مواقع التواصل، كشفت فيه تعرضها لوعكة صحية جديدة، بعد أيام من تعرضها لأزمات صحية متتالية استدعت نقلها للمستشفى، وظهرت بملامح متعبة، ويديها مغطاة بالشاش إثر تركيب الحقن الوريدية، مشيرة انها تعاني من فقر دم، ونقص حديد.



