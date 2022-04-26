المحكمة تصدر قرارًا في قضية إيقاف عرض مسلسل “المداح 2”

ابو ظبي - احمد الجزار - قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، برفض الدعوي القضائية المقامة من قناة النهار والتي تطالب بوقف مسلسل “المداح 2”.

وأشارت الدعوي إلى سابقة تعاقد منتج مسلسل “المداح ٢” على عرضه عبر شبكة قنوات النهار إلا إنه خالف بنود التعاقد وعرضه على مجموعة قنوات MBC.

كما حجزت المحكمة دعوي آخري مقامة من قنوات النهار تطالب فيها بتعويض مادي 17 مليون جنيه عن الإخلال ببنود التعاقد، للحكم.

وبعد أن حقق الجزء الأول في رمضان الماضي نجاحًا كبيرًا، يعود صُناع من مسلسل “المداح” لتقديم مُسلسل “المداح _أسطورة الوادي”، والتي تُعرض حصريًا على “MBC مصر” في رمضان.

يغوص مُسلسل “المداح _ أسطورة الوادي” في مساحة أكبر وأعمق من الفكرة التي طرحها في الجزء الأول حيث ينطلق “صابر” الذي سخر حياته لعلاج الناس بالقرآن والسنة النبوية ولاسيمّا من يعانون من المس الشيطاني أو تعرضوا لأمور السحر أو غيرها، حيث ينطلق بحثًا عن الحقيقة فيما يقرأ ويسمع، ويُسافر إلي الكثير من البلدان والوديان ليتعرف بنفسه على حقيقة ما يسمع وتنطلق به الأحداث من مدينة لأخري وتحمل له الأقدار الكثير من المُفاجآت.

وتحدث الفنان حمادة هلال عن المسلسل، مستهلًا حديثه بالإشارة إلى أن النجاح الكبير الذي صادف مُسلسل “المداح” كان دافعًا أمام صُناع العمل للبدء في تحضير “المداح _أسطورة الوادي”، الذي نأمل أن يكون أكثر نجاحًا، وقال هلال أن المُسلسل الجديد يستكمل قصة “صابر” بعد أن يتخلص من كل كتب السحر أملًا في إكتشاف الحقيقة، ولكنه يتعرض للكثير من الأحداث والمُفاجآت، ويضطر خلال الأحداث للسفر إلي الوادي في مرسي علم في محاولة منه للوصول إلي ما يتم تدبيره له في الخفاء،

وأكد حمادة هلال إلي أن طبيعة قصة المُسلسل شائكة جدًا وتقترب من مناطق غير تقليدية وغير مسبوقة وهو ما تطلب من كل فريق العمل أن يتعامل بحذر ودقة مع كل كلمة وكل مشهد وهو ما سيلمسه المُشاهد في التفاصيل المُختلفة خلال الأحداث.